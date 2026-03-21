Charles Spencer schmückt Dianas Grab mit prächtiger Magnolie

Charles Spencer (61) hat den Ruheort seiner verstorbenen Schwester Prinzessin Diana (†36) mit einem neuen Baum verschönert. Der Earl, der auf dem Anwesen Althorp in Northamptonshire lebt, ließ laut dem Magazin Hello! eine rund vier Meter hohe Magnolie am Rand des ovalen Sees pflanzen, in dessen Mitte sich die Grabinsel der Prinzessin befindet. Diana, die Mutter von Prinz William (43) und Prinz Harry (41), wurde nach ihrem tragischen Tod bei einem Autounfall in Paris im Jahr 1997 auf der privaten, von Bäumen bewachsenen Insel beigesetzt. Die Insel ist nur mit einem Boot erreichbar.

Die Entscheidung, Diana auf dem Familienanwesen zu bestatten, traf Charles bewusst. "Es herrschte überall eine so aufgepeitschte emotionale Stimmung, dass ich mir große Sorgen darüber machte, wo wir sie sicher bestatten könnten", erklärte der Earl damals gegenüber dem Sender BBC. Er betonte, dass das Grab in Althorp von der Familie angemessen gepflegt werde und ihre Söhne es jederzeit in Ruhe besuchen können. Immer wieder ehrt er seine Schwester seitdem mit Blumen am Grab. Nun widmet er ihr eine prachtvolle Magnolie.

Bereits der Weg zur Grabinsel ist ein Gedenkort für die verstorbene Prinzessin. Im Jahr 2023 berichtete die Zeitung The Sun, dass die Strecke zum ovalen See mit 36 Eichen gesäumt ist – ein Baum für jedes Lebensjahr Dianas. Die Bäume wurden von Mitgliedern der königlichen Familie gepflanzt, darunter ihre Söhne, die verstorbene Queen Elizabeth (†96), der damalige Prinz Charles (77) sowie Mitglieder der Spencer-Familie. Das Anwesen Althorp, das sich seit über 500 Jahren im Besitz der Spencers befindet, war Dianas Kindheitszuhause. Dort wuchs sie gemeinsam mit ihrem Bruder Charles und ihren älteren Schwestern Lady Sarah McCorquodale (71) und Lady Jane Fellowes (69) auf. Der Earl erbte das Anwesen mit seinen 13.000 Hektar Grundfläche nach dem Tod seines Vaters John im Jahr 1992. Nach ihrem Tod fand auch Diana hier ihre letzte Ruhestätte.

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Getty Images Prinzessin Diana, 1983

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Getty Images Charles Spencer im Mai 2024

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