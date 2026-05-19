Shaquille O'Neal feiert seinen zweiten Master-Abschluss

Shaquille O'Neal (54) ist nicht nur Sportler, sondern auch Akademiker. Der ehemalige Basketballprofi verkündet jetzt stolz, seinen vierten Uniabschluss an der Louisiana State University gemacht zu haben. Bei Instagram postet er Fotos von sich selbst im Talar, mit Doktorhut und dem Master-Zeugnis in der Hand. "Ein weiterer Abschluss von der LSU. Liebe die Shaq University", schreibt er darunter. Die LSU ist Shaquilles Alma Mater. Er ging dort aufs College und begann seine Karriere im Basketball. In den Jahren 2000, 2005 und 2012 machte der US-Amerikaner seinen Bachelor of General Studies, dann den Master of Business Administration und schließlich den Doctor of Education – 2026 kommt nun der Master of Arts in Liberal Arts hinzu.

Als Shaquille auf die Bühne der Zeugniszeremonie kommt, kann er sich einen kleinen Spaß nicht verkneifen – immerhin ist er bekannt für seinen lockeren Humor. So brachte er den Laudator laut People dazu, ihn als "Shaquille 'Ich hasse Charles Barkley' O'Neal" aufzurufen – ein brüderlicher Seitenhieb an seinen langjährigen Freund und Kollegen Charles Barkley (63). Den Weg auf die Bühne unterstrich der 54-Jährige zudem mit einer kleinen Tanzeinlage. Trotz aller Lacher kann sich Shaquilles Abschlussarbeit durchaus sehen lassen: Er schrieb zum Thema "Interdisziplinärer Ansatz zu Mentorenschaft aus der Perspektive des Epos 'Die Odyssee'". Das Ganze sollte die Bedeutung von Mentoren für Sportler untermauern. Und offenbar ist der NBA-Star noch nicht fertig. Der New York Post erzählte er vergangenen Monat, über ein Studium der Sportpsychologie nachzudenken. Allerdings sei Psychologie ihm derzeit noch "etwas zu viel".

Studieren ist aber nur eines von Shaquilles vielen Talenten. In der NBA gilt er heute als eine Art Legende, auch wenn er schon seit einigen Jahren kein aktiver Spieler mehr ist. Als Kommentator und TV-Experte wird er aber sehr geschätzt. Zu seinen aktiven Zeiten erreichte der 2,16-Meter-Hüne Meilensteine wie die Goldmedaille bei den Olympischen Sommerspielen 1996 in Atlanta oder den Weltmeistertitel bei der Basketball-WM 1994 in Kanada. Vergangenes Jahr probierte Shaquille sich in einer gänzlich anderen Sportart aus. Für das Celebrity-Boxing wurde er von Charlie Mack, dem früheren Bodyguard von Will Smith (57), zu einem Kampf herausgefordert. Die beiden sind keine Freunde und streiten schon seit einigen Jahren. Also zögerte Shaquille nicht: "Hey Celebrity-Boxing und Charlie Mack, ich akzeptiere. Ihr nennt mir die Zeit und den Ort – ich werde da sein."

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Instagram / shaq Shaquille O'Neal bei seiner vierten Abschlussfeier an der LSU, Mai 2026

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Instagram / shaq Shaquille O'Neal im Mai 2026

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Getty Images Shaquille O'Neal im Juni 2019