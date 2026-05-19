Hochstaplerin Anna Sorokin arbeitet an ihren Memoiren

Anna Sorokin (35) öffnet ein neues Kapitel in ihrem bewegten Leben: Die unter ihrem Alias Anna Delvey bekannt gewordene Hochstaplerin arbeitet derzeit an ihren Memoiren – begleitet von einer passenden Dokumentation. Das bestätigte die Social-Media-Bekannte jetzt im Gespräch mit dem US-Portal TMZ. In dem Projekt will sie ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und sogar ihre Pläne für die Zukunft beleuchten. Die Buch- und Doku-Pläne umfassen laut Anna die Zeit lange vor ihrem Fake-Erbin-Skandal, reichen über ihren Auftritt bei Dancing with the Stars bis hin zu ihrem Alltag unter Hausarrest in New York, wo sie wegen laufender Einwanderungsverfahren an ihre Wohnung gebunden ist.

Inhaltlich will Anna ihr Leben dabei nicht erneut nur als Kriminalfall aufgearbeitet sehen. Ein großer Teil der Memoiren sei bereits geschrieben, erzählt sie. Es gehe ihr darum, keine weitere "Crime Story" für den schnellen Konsum zu liefern, sondern tiefer zu gehen. Im Fokus stehen nach ihren Angaben Themen wie Medien, Wahrnehmung, Ehrgeiz, Ruf und die "Ökonomie der Aufmerksamkeit". Sie wolle zeigen, wie sich ihr Leben auch nach dem massiven öffentlichen Stempel weiterentwickelt habe. "Es gibt diese Annahme, dass das Leben einfriert, sobald das Internet entscheidet, wer du bist, aber in Wirklichkeit musst du dich weiterentwickeln, während alle anderen eine veraltete Version von dir auf den Bildschirm projizieren", erklärte sie gegenüber TMZ. Sollte ihr Stoff irgendwann verfilmt werden, hat die Autorin auch schon einen Wunsch: Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence (35) solle sie auf der großen Leinwand verkörpern.

Anna war durch ihren Betrug an Banken, Luxushotels und wohlhabenden Bekannten weltweit bekannt geworden, nachdem sie sich als wohlhabende deutsche Erbin ausgab und dafür schließlich wegen mehrerer schwerer Vergehen verurteilt wurde. Ihre Geschichte inspirierte bereits das Netflix-Projekt "Inventing Anna". Inzwischen taucht sie immer wieder in der Lifestyle- und Marketingwelt auf, etwa wenn sie in einem Werbeclip für den Lieferdienst von Gwyneth Paltrows (53) Marke Goop vor der Kamera steht und dabei auch ihre elektronische Fußfessel offen zeigt. Heute betont Anna jedoch, dass sie weniger an einer Karriere als "It-Girl" interessiert sei. Stattdessen wolle sie eigene kreative Projekte umsetzen. "Ich glaube, ich baue mir mein Leben trotz meiner Vergangenheit neu auf, nicht wegen ihr", so Anna.

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IMAGO / Cover-Images Anna Sorokin im Mai 2025

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Instagram / theannadelvey Ezra Sosa und Anna Sorokin bei "Dancing with the Stars", September 2024

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Getty Images Anna Sorokin, Hochstaplerin