Shaquille O'Neal bestreitet spicy DMs an Sabrina Carpenter

Shaquille O'Neal (54) sorgte zuletzt mit vermeintlichen Chat-Nachrichten an Popsternchen Sabrina Carpenter (26) für Wirbel – doch jetzt meldet sich der Basketballstar selbst zu Wort. In seiner Show "Big Podcast with Shaq" liest der frühere NBA-Profi die angeblich aus seiner Feder stammenden DMs, von denen im Netz Screenshots kursieren, laut vor und reagiert damit direkt auf die Spekulationen. Die Zeilen, in denen es unter anderem um Fürze als Parfüm und einen sogenannten "Snow Bunny" geht, also eine hellhäutige Frau, die vornehmlich Interesse an dunkelhäutigen Männern hat, sollen von ihm stammen – behaupten zumindest die Posts in den sozialen Medien. Shaquille stellt jetzt jedoch klar: Seine Flirt-Skills seien im wahren Leben deutlich besser und die Screenshots eindeutig unecht.

Der ehemalige NBA-Star betonte in seinem Podcast ausdrücklich, dass jeder, der ihn kenne, wisse, dass er deutlich bessere Sprüche draufhabe. Shaquilles Podcast-Gast, Rapper Jim Jones (49), wies darauf hin, dass heutzutage mit dem Internet und künstlicher Intelligenz alles echt aussehen könne. Der Sportler entgegnete jedoch selbstbewusst, dass kein Computer jemals in der Lage sei, sein geschmeidiges Spiel mit Worten zu imitieren. Die Reaktionen der Fans fielen gemischt aus. Während einige User glaubten, der Basketballer könne durchaus solche Nachrichten verschickt haben, verteidigten andere ihn als "viel zu kultiviert" für derartiges Verhalten.

Der frühere Spitzensportler war viele Jahre mit Shaunie Henderson verheiratet und ist inzwischen Single. Er konzentriert sich öffentlich vor allem auf seine TV- und Businessprojekte. Sabrina trennte sich Ende 2024 von Schauspieler Barry Keoghan (33), nachdem die beiden etwa ein Jahr lang als Paar unterwegs waren. Die Musikerin spricht nur selten über ihr Liebesleben und betonte im Gespräch mit Rolling Stone zuletzt, wie kompliziert es sei, als junge Frau Beziehungen zu führen, während die Welt von außen ständig alles kommentiere. Viele ihrer Songs handeln zwar von der Liebe, privat behält die Sängerin ihre Gefühle aber größtenteils für sich – umso größer ist nun das Interesse daran, wie sie auf die viralen Fake-DMs rund um Shaquille reagieren wird.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Shaquille O'Neal und Sabrina Carpenter

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Getty Images Shaquille O'Neal im November 2022

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Getty Images Sabrina Carpenter bei der Met Gala 2025