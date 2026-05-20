Aubrey Plaza versteckt ihren Babybauch beim Knicks-Spiel

Babybauch und Basketball-Fieber: Aubrey Plaza (41) und ihr Partner Christopher Abbott (40) haben sich am Dienstagabend gemeinsam das erste Spiel der Eastern Conference Finals zwischen den New York Knicks und den Cleveland Cavaliers im Madison Square Garden in New York City angeschaut. Die hochschwangere Schauspielerin trug dabei ein langes schwarzes Kleid, über das sie lässig eine braune Lederjacke warf – und ihren Babybauch damit mehr oder weniger verdeckte. Eine Knicks-Mütze rundete ihren Look ab. Christopher kam gleich komplett in Knicks-Fanartikeln. Das Heimteam ließ an dem Abend nicht enttäuschen und bezwang die Cavaliers mit 115 zu 104 Punkten.

Dass Aubrey ein Kind erwartet, hatte sie zuletzt im "Smartless"-Podcast bestätigt und dabei auch ihre Freude auf die Mutterschaft zum Ausdruck gebracht. Christopher meldete sich in einem Auftritt bei "Today" erstmals öffentlich zu dem Thema zu Wort. Das Paar hat seine Beziehung nie offiziell bestätigt, wurde aber in den vergangenen Monaten wiederholt gemeinsam gesehen.

Kennengelernt haben sich die beiden Schauspieler im Sommer 2019 beim Dreh des Independentfilms "Black Bear", den sie anschließend gemeinsam beim Sundance Film Festival vorstellten. Danach standen sie erneut zusammen im Rampenlicht: Bei der Off-Broadway-Produktion "Danny and the Deep Blue Sea" teilten sie sich von Oktober 2023 bis Januar 2024 die Bühne. Die Schwangerschaft ist für Aubrey ein besonderes Ereignis – sie wird zum ersten Mal Mutter. Die Nachricht kam gut ein Jahr nach dem Tod ihres Ehemanns Jeff Baena (†47), der im Januar 2025 verstarb.

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ActionPress Aubrey Plaza in New York, Mai 2026

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ActionPress Christopher Abbott in New York, Mai 2026

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ActionPress Aubrey Plaza in New York, Mai 2026