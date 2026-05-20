Wahnsinn: Fünfte Staffel "The Boys" bricht Zuschauerrekorde

"The Boys" lässt alles hinter sich. Aktuell strahlt Prime Video die fünfte Staffel der Superhelden-Serie aus. Da es sich um das große Finale handelt, scheinen die Fans sich brennend für die neuen Folgen zu interessieren – denn die Zuschauerzahlen können sich sehen lassen. Laut Filmstarts gibt Amazon jetzt bekannt, dass "The Boys" bisher von 57 Millionen Menschen weltweit eingeschaltet wurde. Das bedeutet, Staffel fünf ist die erfolgreichste Staffel der Comic-Verfilmung. Denn bisher erreichte keine Season derart hohe Einschaltzahlen. Daher ist es wohl auch keine Überraschung, dass "The Boys" zur Top 10 der Originalserien auf der Streaming-Plattform gehört.

Obwohl die letzte Staffel "The Boys" offenbar viel geklickt wird, sind die Meinungen der Zuschauer gespalten. Im Netz wurde bereits fleißig diskutiert, ob das Finale gelungen ist oder nicht. Viele Fans der Serie scheinen unzufrieden – sogar so sehr, dass Showrunner Eric Kripke (52) sich gezwungen sah, die neuen Folgen zu verteidigen. "Ich bekomme online eine Menge Unzufriedenheit mit, um es mal höflich auszudrücken. Und ich denke mir: Was erwartet ihr? Eine große Schlachtszene in jeder Episode? Erstens haben wir dafür nicht das Budget. Und zweitens wäre das so leer und öde, es wären nur Formen, die sich bewegen, ohne jede Bedeutung", schimpft der Produzent gegenüber TV Guide. Die sogenannten Filler-Episoden seien für die Charakterentwicklung relevant, auch wenn sie die Handlung nicht vorantreiben.

Auch wenn viele Zuschauer offenbar noch nicht vom Finale überzeugt sind, hat "The Boys" eine treue Fan-Gemeinde. Die müssen die Show auch noch nicht vollständig verabschieden. Auch wenn die Mutterserie endet, steht das erste Prequel schon in den Startlöchern. Dieses trägt den Titel "Vought Rising" und stellt den Charakter Soldier Boy in den Fokus. Dieser wird genau wie in der Hauptserie von Jensen Ackles (48) verkörpert. Zur Handlung ist noch nichts Konkretes bekannt, allerdings bestätigte der Schauspieler bereits gegenüber Collider, dass es mehrere Staffeln geben wird. Die Geschichte soll in den 1950er-Jahren angesiedelt sein – eine Zeit, in der Soldier Boy nach dem Zweiten Weltkrieg als erster großer Superheld gefeiert wird.

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Amazon MGM Studios "The Boys", Staffel 5

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Getty Images Eric Kripke posiert 2025 bei einem Event in West Hollywood

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Imago Premiere von Amazons "Countdown" in Los Angeles: Jensen Ackles auf dem roten Teppich

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