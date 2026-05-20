Zweite Nacht der Rosen: Diese Bachelors-Ladys sind raus

In der dritten Folge von Die Bachelors 2026 hat es die nächsten Kandidatinnen erwischt: Laura und Lili-Marie müssen das Liebesabenteuer in Südafrika beenden. Bei der zweiten Nacht der Rosen stehen die beiden Rosenkavaliere Tim Reitz und Sebastian Paul wieder vor schweren Entscheidungen. Besonders spannend dabei: Gleich zwei Kandidatinnen spielen mit dem Gedanken, das Team zu wechseln – also von Tims zu Sebastians Gruppe überzulaufen oder umgekehrt.

Zumindest ein Teamwechsel klappt schließlich: Sebastian vergibt seine letzte Rose an Janette, die eigentlich aus Team Tim stammt. Lili-Marie dagegen geht leer aus und verlässt die Show ohne Blume. Auch Laura muss nach der Nacht der Rosen ihre Koffer packen. Zuvor durfte ein Teil der verbliebenen Kandidatinnen auf einem Ranch-Date mehr Zeit mit den Bachelors verbringen, während andere sechs in der Frauen-Villa von professionellen Tänzern auf ein bevorstehendes Tanz-Date vorbereitet wurden. Sebastian lädt außerdem Katalina noch zu einem Einzeldate ein. Für zusätzliche Aufregung sorgt ein mysteriöser Koffer vor der Tür der Villa – die Vorschau deutet auf einen Neuankömmling hin. Ob es sich dabei tatsächlich um Tims Schwester handelt, die als Maulwurf in die Gruppe eingeschleust wird, bleibt vorerst offen.

In dieser Staffel von "Die Bachelors" suchen Tim und Sebastian zeitgleich unter insgesamt 22 Kandidatinnen ihre große Liebe – damit schickt das Format zum dritten Mal zwei Männer gleichzeitig ins Rennen. Die Reise begann schon früh mit Abschieds-Tränen: Bereits in der zweiten Folge mussten Isabel und Jolina bei der ersten Nacht der Rosen ihre Koffer packen. Woche für Woche wird das Feld weiter ausgedünnt, denn am Ende kann jeder Bachelor nur einer Frau seine letzte Rose überreichen.

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RTL Sebastian (l.) und Tim, "Die Bachelors" 2026

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Laura, Bankreferentin aus Frankfurt

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Lili-Marie, Wirtschaftspsychologie-Studentin aus Hamburg