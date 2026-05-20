Paul Wesley zeigt Sixpack im Italienurlaub mit Verlobter

Paul Wesley (43) hat sich mit seiner Verlobten Natalie Kuckenburg (25) eine Auszeit in Italien gegönnt – und dabei ordentlich Eindruck gemacht. Der Schauspieler, bekannt aus "The Vampire Diaries", zeigte sich oben ohne am Wasser von Porto Ercole und präsentierte dabei ein beeindruckendes Sixpack. An seiner Seite war das Model und Unternehmerin Natalie, mit der er sich unter anderem beim Paddleboarding vergnügte. Bilder, die Just Jared vorliegen, zeigen, wie die beiden ihre Zeit in der Sonne genießen – zusammen mit einigen Familienangehörigen.

Für das Paar hat Italien eine ganz besondere Bedeutung: Viele wichtige Momente ihrer Beziehung sind mit dem Land verbunden. So hatten Paul und Natalie bereits im Juli 2025 in Italien den nächsten großen Schritt gewagt und sich verlobt. Natalie hatte die frohe Botschaft damals auf Instagram mit einem stilvollen Schwarz-Weiß-Foto geteilt, auf dem ein großer Diamantring an ihrem Finger zu sehen war. Offiziell zusammen sind die beiden seit November 2022.

Dass die Chemie zwischen den beiden stimmt, hatte Paul bereits früher deutlich gemacht. Gegenüber dem Magazin People schwärmte er von Natalie: "Es gibt zwei Menschen, die die lustigsten Menschen in meinem Leben sind – Nummer eins, mein Hund, und Nummer zwei, ehrlich gesagt, meine Freundin. Ich glaube, der Grund, warum wir uns so gut verstehen, ist, dass wir ständig lachen, und ich denke, das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Dinge in einer Beziehung." Natalie ist neben ihrer Karriere als Model auch Gründerin der Bekleidungslinie Nareia.

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Getty Images Paul Wesley im September 2023

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Instagram / nataliekuckenburg Natalie Kuckenburg und Paul Wesley im Juli 2025

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Instagram / nataliekuckenburg Model Natalie Kuckenburg und Schauspieler Paul Wesley