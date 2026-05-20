Pass-Chaos wegen Beauty-OPs: Kate Cassidy verteidigt sich

Kate Cassidy hat kürzlich eine unangenehme Erfahrung am Flughafen Fort Lauderdale gemacht. Die 27-jährige Influencerin wurde bei der Sicherheitskontrolle aufgehalten, weil ihr Gesicht angeblich nicht mit dem Foto in ihrem Reisepass übereinstimmte. Auf TikTok schilderte sie nun unter Tränen, was passiert war: Nachdem die automatische Gesichtserkennung Alarm schlug, wurde Kate von einer Mitarbeiterin zur Seite gebeten. "Diese Frau ließ einfach nicht locker und sagte die ganze Zeit: 'Das bist nicht du. Du gibst mir den Pass von jemand anderem'", berichtete Kate ihren Followern. Die Mitarbeiterin soll sogar konkret gefragt haben, ob Kate eine neue Nase, neue Lippen oder Eingriffe an den Augen habe machen lassen – und das vor allen anderen Wartenden in der Schlange.

Kate versuchte daraufhin, die Situation zu entschärfen: Sie zeigte zusätzlich ihren Personalausweis vor und bot sogar an, ihre Social-Media-Profile zur Identifikation zu öffnen. "Ich bin so unglaublich peinlich berührt", erklärte sie auf TikTok. Besonders verletzt habe sie dabei ein Kommentar der Mitarbeiterin, laut dem sie aussehe wie "drei verschiedene Personen". Die Diskussion um ihr verändertes Aussehen nahm Kate nun schließlich zum Anlass, offen über ihre bisherigen Beauty-Eingriffe zu sprechen, wie das US Magazine berichtet. Neben einer Brust-OP habe sie sich auch die Nase operieren lassen. "Ich habe Wangenfiller, Kinnfiller. Ich habe eigentlich überall Botox. Ich kann mein Gesicht kaum bewegen", verriet sie ehrlich. Dazu kämen Haarverlängerungen, künstliche Nägel und Selbstbräuner.

Kate Cassidy wurde einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, nachdem ihr damaliger Freund, Sänger Liam Payne (†31), im Oktober 2024 verstarb. Seitdem gibt sie immer wieder sehr persönliche Einblicke in ihre Gefühlswelt und erhält dafür viel Zuspruch von ihren Followern. Auch unter ihren aktuellen TikTok-Videos stellten sich viele Fans auf ihre Seite und kritisierten vor allem den Umgangston der Sicherheitsmitarbeiterin. "Das ist nicht die Art, wie man mit so einer Situation umgeht", kommentierte ein Nutzer. Andere merkten jedoch an, dass die Unterschiede zwischen ihrem Passfoto und ihrem heutigen Aussehen tatsächlich deutlich seien und empfahlen Kate, ihr Foto aktualisieren zu lassen. Einen entsprechenden Kommentar versah die Influencerin laut US Magazine sogar mit einem "Gefällt mir".

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Instagram / kateecass Influencerin Kate Cassidy, 2026

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Instagram / kateecass Kate Cassidy im Januar 2026

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ActionPress / Steve Vas / Future Image Liam Payne und Kate Cassidy bei den Fashion Awards in London im Dezember 2022