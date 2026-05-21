Zeit zu zweit: Zwischen Rebecca Ries und Ex Gök kracht es

Zwischen Rebecca Ries und Göktug Göker fliegen die Fetzen: In der vierten Folge Prominent getrennt müssen sich die beiden während ihrer Zeit zu zweit mit ihrer Trennung auseinandersetzen – und lassen dabei kein gutes Haar aneinander. Rebecca will zunächst wissen, warum Gök überhaupt an der Show teilnimmt. Er erklärt, er wolle endlich eine "vernünftige Lösung für uns als Eltern" finden, nachdem das privat nicht gelungen sei: "Im Privaten sieht es dann so aus, dass du abhaust, ich rausgeschmissen werde, dass ich beleidigt werde, ich meinen Sohn nicht mehr sehen darf." Rebecca kontert prompt: "Du machst Schluss, verpisst dich und erwartest nach 48 Stunden, dass ich dich wieder in die Wohnung lasse und dass du uns sehen kannst."

Der ehemalige Temptation Island VIP-Verführer wirft ihr daraufhin vor, ihn nie wirklich geliebt zu haben. Er klagt über fehlende Zuneigung, Liebe und Wertschätzung und erinnert sich an verletzende Sprüche wie "Du siehst verbraucht aus" oder "Du bist kein Mann". Rebecca wiederum erklärt, sie habe sich zunehmend unter Druck gesetzt gefühlt und sich emotional distanziert, weil seine Worte sie verletzt hätten. "Du wolltest immer alles von mir haben, aber ich konnte es dir in dem Moment nicht geben, weil ich mich selbst nicht wohlgefühlt habe. Willst du, dass ich nach dem Kotzen direkt mit dir ins Bett steige, oder dass ich dich ankotze?" Doch auch danach kommen die beiden auf keinen gemeinsamen Nenner.

Besonders schmerzhaft wird es, als die beiden über die Zeit nach der Geburt ihres Sohnes sprechen. Die Bachelor in Paradise-Bekanntheit beschuldigt ihren Ex, sie im Wochenbett allein gelassen zu haben. Gök kontert daraufhin hart: "Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich dich schon viel früher allein gelassen." Zwar sei sie eine gute Mutter, aber keine gute Partnerin gewesen. Er habe sich gewünscht, trotz der Trennung freundschaftlich verbunden zu bleiben, um das Beste für ihren Sohn herauszuholen – Rebecca habe das jedoch abgelehnt. "Warst du nicht diejenige, die gesagt hat, wenn du mir einmal egal bist, dann juckt's mich nicht, was du machst? Du hast sogar selber gesagt, dass es dich nicht juckt, wenn mir was passieren würde." Schließlich bricht Gök das Gespräch ab – mit der Begründung, dass sie sich nur im Kreis drehen.

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RTL Gök Göker und Rebecca Ries bei "Prominent getrennt"

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RTL Rebecca Ries bei "Prominent getrennt"

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RTL Gök Göker und Rebecca Ries bei "Prominent getrennt"