Manuel Neuer genoss seinen 40. Geburtstag mit den Liebsten

Manuel Neuer (40) hat seinen 40. Geburtstag am 27. März mit seinen Liebsten gefeiert und seinen Fans auf Instagram seltene private Einblicke gewährt. Der Fußballprofi teilte mehrere Schnappschüsse von seiner Geburtstagsfeier, auf denen Torte, bunte Luftballons und festliche Dekoration zu sehen sind. Besonders ins Auge sticht dabei ein Foto, das den Bayern-Keeper zusammen mit seinem zweijährigen Sohn Luca zeigt. Solche privaten Momente aus dem Familienleben des Torwarts sind eine absolute Seltenheit, weshalb die Aufnahme bei seinen Fans für große Freude und Aufmerksamkeit sorgt. Auf dem aktuellen Bild ist deutlich zu erkennen, wie sehr der kleine Luca seit seiner Geburt gewachsen ist.

Der 40-Jährige hält sein Familienleben sonst bewusst aus der Öffentlichkeit heraus und teilt nur in Ausnahmefällen Einblicke in diesen besonderen Teil seines Lebens. Manuel wurde im März 2024 erstmals Vater und genießt seitdem sein privates Glück fernab der Kameras. Die Schnappschüsse von seiner Geburtstagsfeier zeigen ihn entspannt im Kreise seiner Familie und lassen erahnen, wie wichtig ihm diese ruhigen Momente abseits des Fußballplatzes sind.

Auch seine Beziehung zu Ehefrau Anika lebt das Paar weitgehend im Verborgenen. Die beiden sind seit 2020 ein Paar, gemeinsame öffentliche Auftritte sind selten. 2023 gaben sich Manuel und Anika das Jawort, wobei auch die Hochzeit im kleinen Kreis stattfand und größtenteils privat blieb. Mit der Geburt ihres Sohnes Luca wurde das gemeinsame Glück des Paares schließlich perfekt. Der Torwart, der seit 2011 beim FC Bayern München unter Vertrag steht und mit dem Rekordmeister zahlreiche Titel gewonnen hat, setzt in seinem Privatleben auf Zurückhaltung und schützt so sein persönliches Familienglück.

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Instagram / manuelneuer Manuel Neuer an seinem 40. Geburtstag

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Instagram / manuelneuer Manuel Neuer mit Sohn Luca

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Instagram / manuelneuer Manuel Neuer und sein Sohn Luca, Oktober 2025