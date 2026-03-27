Fußballstar Manuel Neuer feiert heute seinen 40. Geburtstag

Manuel Neuer (40) feiert am heutigen 27. März seinen 40. Geburtstag – und blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Der Torwart aus Gelsenkirchen steht seit 2011 beim FC Bayern München unter Vertrag und hat mit dem Rekordmeister unzählige Titel gewonnen. Zu seinen Erfolgen zählen zwölf Deutsche Meisterschaften, fünf Pokalsiege und zwei Champions-League-Triumphe. Damit ist er als einziger europäischer Keeper der erste, der das Triple zweimal holen konnte. Darüber hinaus krönte sich Manuel 2014 mit der Nationalmannschaft zum Weltmeister in Brasilien. 2022 beendete er seine Karriere im DFB-Trikot und schloss ein Comeback seitdem mehrfach aus.

Wie es für den Jubilar beim FC Bayern weitergeht, ist derzeit noch offen. Sportdirektor Max Eberl (52) erklärte gegenüber Sky, dass die Entscheidung über Manuels Zukunft Anfang April fallen werde: "Manu soll erst mal 40 werden, gut rüberrutschen – und dann schauen wir, was passiert." Aktuell fehlt der Torwart den Münchnern wegen eines erneuten Muskelfaserrisses in einer wichtigen Saisonphase. Die Liste seiner Verletzungen ist lang und reicht von drei Mittelfußbrüchen über eine Knie-OP bis hin zu einem gebrochenen Unterschenkel nach einem Skiunfall im Jahr 2022, wie die Schweizer Illustrierte zusammenträgt.

Privat hat Manuel sein Glück gefunden. Nach der Scheidung von Nina Neuer heiratete er 2023 die Handballerin Annika Bissel. Ein Jahr später kam der erste gemeinsame Sohn des Paares zur Welt. Der Keeper, der sich mit Einblicken in sein Privatleben sonst eher zurückhält, teilt seither gelegentlich Papa-Momente auf Instagram. Auf einem Foto zeigte er sich im November mit seinem Sohn auf dem Spielplatz. Schon 2017 betonte Manuel gegenüber der Bild-Zeitung, dass es für ihn "Wichtigeres als den Fußball" gebe – mit der Geburt seines Kindes haben sich seine Prioritäten noch einmal deutlich verschoben.

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Getty Images Manuel Neuer beim Spiel gegen Bayer Leverkusen am 3. Dezember 2024

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Instagram / manuelneuer Manuel Neuer mit seinem Sohn im April 2025

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Instagram / manuelneuer Manuel Neuer in einem Restaurant auf Capri, Juli 2025