"Lügnerin": "Prominent getrennt"-Mou schießt gegen Ex Vivi

Bei Prominent getrennt fliegen in der aktuellen Folge heftig die Fetzen zwischen Mou Naksh und seiner Ex-Freundin Vivien Tzouvaras. Die beiden Realitystars treffen in der Villa erneut aufeinander – und Mou legt direkt mit einer wilden Provokation los. Er erscheint vor den Kameras in einem auffälligen Shirt, auf dem dick gedruckt steht: "Meine Ex ist die größte Lügnerin". Vor den Augen der anderen Ex-Paare und der Zuschauer entlädt sich daraufhin ein emotionaler Streit, der immer weiter eskaliert und in einem tränenreichen Gefühlsausbruch endet. Schon der erste Blick auf Mous T-Shirt lässt bei Vivi alle Sicherungen durchknallen. "Mutig, dass du das trägst, obwohl du der größte Lügner bist", schleudert sie ihm entgegen.

Mou provoziert jedoch weiter und behauptet, Vivi habe ihn angefleht, der Beziehung noch eine Chance zu geben, nur um kurz darauf auf TikTok ein Video mit den Worten "Ich bin frei" zu posten. Vivi kontert trocken: "Ja, bin ich doch. Gott sei Dank bin ich frei." Während die Influencerin immer lauter wird und ihm Fremdgehen und Lügen vorwirft, bleibt Mou bei seiner Version: Für ihn ist einzig sie eine "Lügnerin". Als er sich schließlich vom Streit entfernt, ruft Vivi ihm hinterher: "Warum musst du dich immer verpissen, wenn wir reden?" Die Situation schaukelt sich weiter hoch, bis Vivi ihm im Affekt ein Glas überkippt, ihn als "Stück Scheiße" beschimpft und in Tränen ausbricht.

Im Einzelinterview spricht Vivi später über die tiefe Verletzung hinter ihrem Wutausbruch. Sie versteht nicht, wie ihr Ex in eine Show gehen und sich mit so einem T-Shirt präsentieren kann. "Wie kannst du dich trauen, in eine Show zu gehen, als der größte Fremdgeher überhaupt, und so ein T-Shirt anzuziehen? Hast du überhaupt mal realisiert, was du mir alles angetan hast?", klagt sie vor der Kamera und betont: "Also, ich bin nicht die Lügnerin." Im Gespräch mit Mou fragt sie ihn direkt, ob er sie nie angelogen habe. Sein kurzes "Nö" bringt sie endgültig auf die Palme. "Ich schwöre auf meine Mutter, ich bin keine Lügnerin. Du hast mein Leben auseinandergenommen", sagt sie und erklärt anschließend, wie sehr sie seine Fremdgeherei bis heute verletze und traumatisiere.

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RTL Mou Naksh bei "Prominent getrennt"

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RTL Vivien Tzouvaras bei "Prominent getrennt"

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RTL Vivien Tzouvaras und Mou Naksh bei "Prominent getrennt"