"Let's Dance"-Aus: GZSZ-Stars unterstützen Jan Kittmann

Für Jan Kittmann und seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (37) ist das Let's Dance-Abenteuer in Show zehn vorzeitig beendet. Das Duo schied im Viertelfinale aus, weil die Kombination aus Jury-Punkten und Zuschaueranrufen nicht für einen Verbleib in der Sendung reichte. Tränen flossen nach dem unerwarteten Aus, der Schock saß tief. Doch seine Schauspielkollegen aus der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten ließen Jan in dieser schwierigen Situation nicht allein und meldeten sich mit aufmunternden Worten zu Wort.

Iris Mareike Steen (34), die selbst bereits als Kandidatin bei "Let's Dance" zu sehen war, wandte sich auf Instagram an Jan: "Natürlich tut es weh, jetzt gehen zu müssen, aber diese unfassbar berührenden Erinnerungen hast du für immer und du kannst selbst auch so, so stolz auf dich sein", schrieb sie. Gisa Zach (51) würdigte die Leistung ihres Kollegen ebenfalls: "Du hast so Unfassbares bei 'Let's Dance' geleistet und gezeigt. Es war beeindruckend und eine Freude, dir zuzusehen!" Auch Lars Pape ließ verlauten, dass Jan und Kathrin mehr verdient hätten als den fünften Platz. Ulrike Frank (57), die Jan sogar persönlich in der neunten Show im Publikum angefeuert hatte, zeigte sich auf Instagram offen enttäuscht über das Aus: "Ich bin nicht einverstanden, für mich hättet ihr ins Finale gehört!!! Lieber Jan, du warst absolut fantastisch und kannst mega stolz auf dich sein!"

Jan selbst hatte kurz nach seinem Ausscheiden kaum Worte gefunden, um seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Im RTL-Interview zeigte er sich sichtlich mitgenommen und gab ehrlich zu, mit der Situation noch nicht abgeschlossen zu haben. Dass Jury-Mitglied Joachim Llambi (61) ihn noch vor dem Viertelfinale im Finale gesehen hatte, macht den frühen Abschied für viele Fans und Wegbegleiter umso bitterer.

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