Ivanka Trump erzählt tränenreich vom Verlust ihrer Mutter

Fast vier Jahre nach dem Tod ihrer Mutter Ivana Trump (†73) hat Ivanka Trump (44) in einem seltenen Interview offen über ihren Verlust gesprochen – und dabei Tränen vergossen. In einer Folge des Podcasts "The Diary of a CEO" erinnerte sich die 44-Jährige mit tief bewegten Worten an ihre Mutter. "Sie war außergewöhnlich", sagte Ivanka weinend gegenüber Moderator Steven Bartlett. "Sie hat wirklich gelebt. Sie hatte Spaß. Sie hat mir viel beigebracht." Ivana habe ihr vor allem mitgegeben, Dinge mit Absicht zu tun. "Sie war sehr sie selbst. Sie war sehr fröhlich und liebte es zu tanzen und zu spielen – also hat sie ein gutes Leben geführt", so Ivanka weiter.

Trotzdem habe der Verlust tiefe Spuren hinterlassen. "Einen Elternteil zu verlieren, das trifft anders – vor allem unerwartet", erklärte Ivanka im Podcast. Erschwerend hinzugekommen sei die räumliche Distanz während der ersten Amtszeit ihres Vaters Donald Trump (79) als US-Präsident, als sie selbst in Washington arbeitete. "Da war eine Distanz, rein geografisch gesehen", so Ivanka. Ihren Angaben zufolge tue die Familie aber alles dafür, das Andenken an Ivana lebendig zu halten. Ivana Trump war im Juli 2022 in ihrer Wohnung in Manhattan eine Treppe hinuntergefallen und an den Folgen gestorben. Sie wurde 73 Jahre alt.

Heute ist es Ivanka als Mutter von drei Kindern ein besonderes Anliegen, das Erbe ihrer Mutter weiterzugeben. "Ich habe mir die Zeit genommen, über sie nachzudenken – nicht durch die Augen des Kindes, das sie vergöttert hat, sondern durch die Augen einer Erwachsenen, die sie klar gesehen hat", sagte sie. Ihre Kinder Arabella, Joseph (12) und Theodore sollen all das mitbekommen, was Ivana so besonders gemacht habe. Ivanka ist seit 2009 mit dem Unternehmer Jared Kushner (45) verheiratet.

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Getty Images Ivanka und Ivana Trump im April 2013

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Instagram / ivankatrump Ivanka und Ivana Trump

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