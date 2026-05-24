Atomic-Kitten-Star Liz McClarnon über ihr spätes Mutterglück

Nach einer langen und aufreibenden Reise zur Mutterschaft hat Liz McClarnon (45) offen über ihr Babyglück gesprochen. Die Sängerin, die durch die Girlgroup Atomic Kitten und Hits wie "Whole Again" bekannt wurde, brachte im November vergangenen Jahres ihren Sohn Alexander zur Welt – da war sie 44 Jahre alt. Im Podcast von NetMums sprach sie nun erstmals ausführlich über die emotionalen Höhen und Tiefen, die hinter ihr liegen: vier Jahre IVF-Behandlung, acht Runden, drei gescheiterte Embryotransfers und zwei Fehlgeburten.

Trotz all dieser Rückschläge zog die Sängerin ihr Wunschkind mit ihrem Ehemann, dem Arzt Peter Cho, durch. Über den gemeinsamen Weg sagte sie gegenüber NetMums: "Ich habe wirklich gemerkt, dass er der Richtige ist. Wir haben es uns mehrmals gegenseitig gesagt: Ich kann mir nicht vorstellen, das mit jemand anderem durchzumachen." Peter habe ihr in den schwierigen Momenten nie Druck gemacht, sondern sie stets gefragt, ob sie körperlich und mental weitermachen könne. Was das Älterwerden als Mutter angeht, sieht Liz es gelassen: "In meinem Kopf bin ich immer noch ungefähr 16. Das Einzige, was anders ist, sind meine knackenden Knochen – aber ich glaube, es ist mit 20 oder mit 44 mental dasselbe. Man denkt sich einfach: Oh Gott, was mache ich jetzt?" Sechs Monate nach der Geburt zieht sie ein klares Fazit: "Ich bin erschöpft und ich bin wirklich glücklich."

Liz und Peter lernten sich 2021 über die Dating-App Hinge kennen und heirateten im Juni 2023. Die Musikerin wurde im englischen Liverpool geboren und wurde als Mitglied von Atomic Kitten in den frühen 2000er-Jahren berühmt. Die Band feierte mit Songs wie "Whole Again" und ihrer Version von "Eternal Flame" große Charterfolge. Ein zweites Kind schließt Liz übrigens nicht aus: "Wenn wir mit einem weiteren gesegnet werden, dann wird vielleicht genau das passieren."

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Instagram / lizmcclarnon Schwangere Liz McClarnon, Juli 2025

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Instagram / lizmcclarnon Liz McClarnon und ihr Sohn, November 2025

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Instagram / lizmcclarnon Liz McClarnon und ihr Sohn, November 2025

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