Vorgeschmack: Sigourney Weaver schwärmt von "Tomb Raider"

Derzeit verfilmt Prime Video das Kultspiel "Tomb Raider" neu. Die Erwartungen sind hoch und offenbar läuft hinter den Kulissen schon alles bestens. Im Interview mit Kino.de ließ Darstellerin Sigourney Weaver (76) jetzt ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Dabei schwärmt sie vor allem von Cast und Crew der Serie. Besonders Phoebe Waller-Bridge (40), die als Produzentin an Bord ist, hat einen festen Platz im Herzen des Hollywoodstars. "Ich arbeite unglaublich gerne mit Phoebe – wir haben immer eine tolle Zeit zusammen. Sie hat eine der wunderbarsten Figuren geschrieben, die ich je spielen durfte", freut sich Sigourney. Hier scheint die Chemie also schon mal zu stimmen – ein gutes Omen für "Tomb Raider".

Auch auf Hauptdarstellerin Sophie Turner (30) kommt Sigourney zu sprechen. Mit der Game of Thrones-Darstellerin hat sie zwar noch nicht viel gedreht, scheint aber schon mal einen guten Eindruck zu haben: "Mit Sophie hatte ich bisher nur die Gelegenheit, ein paar Szenen zu drehen, aber da kommt noch mehr." Darüber hinaus deutet die 76-Jährige auch den Tonfall der "Tomb Raider"-Serie an. Offenbar scheint es nicht nur bitterernst, sondern teilweise auch humorvoll zu werden. "Eine Abenteuerkomödie zu machen, liegt mir einfach – ich glaube, darin bin ich besonders gut. Ich hatte eine großartige Karriere, aber jedes Mal, wenn ich eine Komödie machen kann, macht mich das besonders glücklich", meint Sigourney. Offenbar können die Fans sich auf ein Abenteuer mit Heldin Lara Croft freuen, das Witz, Nostalgie und Spannung vereint.

Die Fans von "Tomb Raider" sind sicher besonders auf Sophies Auftritt als Lara gespannt. Immerhin tritt die Britin in große Fußstapfen. Immerhin wurde die Archäologin mit großem Abenteuerdrang in der Vergangenheit schon von Stars wie Angelina Jolie (50) und Alicia Vikander (37) verkörpert. In drei der Spiele schlüpfte zudem Grey's Anatomy-Star Camilla Luddington (42) in die Rolle. Diese gab Sophie im Gespräch mit People einen wichtigen Rat, um die knallharten Stunts heil zu überstehen: Ihr Geheimnis hieß Heizkissen. "Ich erinnere mich, dass ich am nächsten Tag immer so einen Muskelkater hatte. Ich bin sicher, dass sie bereits überall Heizkissen hat. Ja, ja. Heiße Bäder und Heizkissen", meinte die Schauspielerin.

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Getty Images Sigourney Weaver bei der UK-Premiere von "Avatar: Fire and Ash" in London

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Getty Images Phoebe Waller-Bridge bei der Premiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" in Hollywood

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© Amazon Content Services LLC / Jay Maidment Sophie Turner als Lara Croft in der neuen "Tomb Raider"-Serie