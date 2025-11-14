Große Frauen: Wie Sigourney Weaver von 1,82 m profitierte

Sigourney Weaver (76) spricht offen über eine Eigenschaft, die ihre Karriere in Hollywood hätte erschweren können: ihre Körpergröße. Die "Alien"-Darstellerin ist ganze 1,82 Meter groß und damit deutlich größer als die meisten ihrer Kolleginnen. In einem Interview mit Empire erzählte Sigourney von einem besonderen Moment beim Casting für den Kultfilm "Alien". Dort erschien sie in äußerst hohen Stiefeln, was sie noch imposanter wirken ließ – eine Entscheidung, die den Regisseur Ridley Scott (87) jedoch nicht abschreckte. Stattdessen bekam sie die ikonische Rolle der Ellen Ripley, die sie 1979 berühmt machte.

Die Schauspielerin gab zu, dass sie in ihrer Jugend Schwierigkeiten hatte, ihre Größe zu akzeptieren. Bereits mit elf Jahren erreichte sie fast ihre heutige Körpergröße und fühlte sich eigenen Aussagen zufolge wie eine "Riesenspinne". Doch vor allem ihre Mutter bestärkte sie damals darin, zu ihrem Körper zu stehen. "Du wirst froh sein, dass du groß bist", habe die sportliche Mutter immer gesagt. Sigourney selbst sieht ihre Karriere heute auch als eine Kombination aus Talent und Glück: "Ich habe immer gehofft, dass es einen unkonventionellen Regisseur gibt, der etwas in mir sieht", erklärte sie. Mit Filmen wie "Alien", der Avatar-Reihe und zahlreichen anderen hat sie bewiesen, dass sie weit mehr als nur ihre beeindruckende Erscheinung ist.

Privat steht Sigourney seit jeher für Selbstbewusstsein und Stärke – Eigenschaften, die wohl auch durch ihre frühe Zeit im Theater geprägt wurden. Sie spricht davon, wie wichtig es ist, das komplette Auftreten auf der Bühne zu nutzen, anstatt Eigenschaften zu verstecken. Ihre Größe habe dabei zu einer selbstbewussteren Ausstrahlung beigetragen, erläutert sie. Trotz früher Unsicherheiten sei sie froh, ihren Platz in Hollywood gefunden zu haben. Aktuell steht Sigourney für ihre Rollen in "Avatar: Fire and Ash" sowie "Dust Bunny" im Fokus der Öffentlichkeit, die beide noch in diesem Jahr in die Kinos kommen. Die Fans dürfen sich auf ein weiteres beeindruckendes Kapitel ihrer beispiellosen Karriere freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sigourney Weaver während einer Pressekonferenz zu "My Salinger Year"

Anzeige Anzeige

Getty Images Sigourney Weaver auf der Berlinale, 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Sigourney Weaver auf der "Avatar: The Way of Water"-Premiere