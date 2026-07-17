Nach drei Jahren zeigt Maisie Peters endlich ihren Freund

Maisie Peters genießt ihr Liebesglück jetzt endlich ganz öffentlich und zeigt ihren geheimnisvollen Freund Archie erstmals. Am Wochenende besuchte die Sängerin in London gemeinsam mit ihm das große BST-Hyde-Park-Konzert von Lewis Capaldi (29), wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen. Auf dem Gelände wurden Maisie und Archie entspannt und gut gelaunt gesehen, als sie vor der Show auf der Wiese saßen und die sommerliche Stimmung genossen. Für Fans ist der gemeinsame Ausflug ein besonderer Moment, weil die erfolgreiche Musikerin ihr Liebesleben bislang weitgehend privat gehalten und ihren Partner nie offiziell präsentiert hatte.

Schon 2023 hatte Maisie ihren Freund in den sozialen Netzwerken nur ganz vorsichtig gezeigt. Damals postete sie ein Bild, auf dem sein Gesicht mit einem Emoji verdeckt war. Unter ihren Fans wurde er deshalb schnell als "Emoji Man" bekannt. Inzwischen wird berichtet, dass er Archie heißt und in London einem normalen Job nachgeht. Laut The Sun soll er sich bewusst aus dem Rampenlicht heraushalten. Ein Insider sagte der Zeitung: "Er hat kein Interesse daran, im Scheinwerferlicht zu stehen, und Maisie mag das genau so. Das Musikgeschäft kann eine wilde Fahrt sein, und da ist es perfekt, mit Archie zu Hause Normalität zu haben."

Auch beruflich erlebt Maisie gerade eine starke Phase. Bereits 2023 landete sie mit "The Good Witch" einen Nummer-1-Erfolg und wurde laut Official Charts Company damals zur jüngsten britischen Solokünstlerin seit neun Jahren mit einem Chartspitzenalbum. Gegenüber der Official Charts Company sagte sie: "Ich bin so glücklich, besonders für mich selbst und für meine Fans und alle, mit denen ich arbeite." Die Sängerin steht bei Ed Sheerans (35) Label Gingerbread Man Records unter Vertrag. Dass sie ihren Partner so lange aus der Öffentlichkeit heraushielt, zeigt zugleich, wie klar sie zwischen Karriere und Privatleben trennt.

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Imago Maisie Peters bei der Premiere des Kinofilms Disclosure Day, London, 2026

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Getty Images Maisie Peters beim All Things Go Festival im Forest Hills Stadium in New York City, 29. September 2024

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Getty Images Maisie Peters beim TRNSMT Festival 2023 in Glasgow Green, 8. Juli 2023

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