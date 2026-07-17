Taylor Swifts Bruder fühlt sich durch Hochzeits-Ruhm unwohl

Als Taylor Swift (36) am 3. Juli ihren langjährigen Freund Travis Kelce (36) im Madison Square Garden in New York heiratete, stand ihr Bruder Austin Swift ganz besonders im Rampenlicht: Er begleitete die Sängerin als einziger Trauzeuge an den Altar. Gegenüber stand ihm Travis' Bruder Jason Kelce (38) als Best Man. Mehr als 1.000 Gäste feierten das Paar, darunter Selena Gomez (33), Gigi Hadid (31) und Zoë Kravitz. Getraut wurden Taylor und Travis von Schauspieler und Komiker Adam Sandler (59), der die Frischvermählten dazu anhielt, weiter zu küssen. Doch während die Hochzeit für das Brautpaar der schönste Tag des Lebens gewesen sein dürfte, hat sie für Austin eine unerwünschte Nebenerscheinung: Er ist plötzlich selbst in den Fokus der Öffentlichkeit geraten.

Laut dem Klatschportal Naughty But Nice ist Austin mit der neu gewonnenen Aufmerksamkeit alles andere als glücklich. "Austin ist zutiefst unwohl mit all dem", zitiert das Portal eine Quelle. "Er hat zugestimmt, Taylors Man of Honor zu sein, weil sie seine Schwester ist – nicht weil er selbst ein Promi werden wollte. Die Aufmerksamkeit ist überwältigend." Ein weiterer Insider ergänzt: "Er hat jahrelang dafür gesorgt, dass das Rampenlicht auf Taylor gerichtet bleibt. Jetzt wird alles seziert – von seinem Liebesleben bis zu dem, was er bei der Hochzeit trug. Das ist das genaue Gegenteil von dem Leben, das er sich ausgesucht hat." Mit Interviews, einem Podcast oder einer Karriere als Influencer sei demnach nicht zu rechnen.

Austin ist der jüngere Bruder der Sängerin und arbeitet im Hintergrund an Taylors Geschäftsimperium mit, während er selbst bewusst keine öffentliche Karriere anstrebt. Ein Freund der Familie wird von Naughty But Nice so zitiert: "Taylor weiß, dass Austin nicht für den Ruhm gemacht ist. Er ist loyal, geerdet und unglaublich privat. Er ist für Taylor da, weil er sie liebt – nicht wegen der Aufmerksamkeit." Die Geschwister sind die einzigen Kinder ihrer Eltern Andrea und Scott Swift, die sich 2011 trennten, aber bis heute eng zusammenarbeiten, um Taylors Karriere gemeinsam zu managen.

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Getty Images Taylor Swift mit ihrem Bruder Austin, Januar 2014

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens

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Getty Images Austin mit seiner Schwester Taylor Swift bei den People's Choice Awards im Jahr 2011 in Los Angeles