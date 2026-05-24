Serientod: So kehrt Jessica Ginkel zu "Der Lehrer" zurück

Jessica Ginkel (45) kehrt zur Erfolgsserie Der Lehrer zurück – und das auf eine ganz besondere Art und Weise. Die Schauspielerin taucht in der neuen zehnten Staffel der RTL-Serie als Geist ihrer Figur Karin auf. Dabei erscheint sie in den Träumen von Hauptfigur Stefan Vollmer, gespielt von Hendrik Duryn (58). Karin war in der Originalserie nämlich bereits gestorben. Ab Folge vier der neuen Staffel dürfen sich Fans dennoch über ein Wiedersehen mit der Schauspielerin freuen.

Jessica gehörte als spätere Freundin von Stefan Vollmer von Staffel zwei bis sieben – also von 2014 bis 2018 – zum festen Hauptcast der ursprünglichen Serie. In der neuen Staffel dreht sich die Handlung darum, dass Stefan dem Schuldienst eigentlich längst den Rücken gekehrt hatte und sich mit seiner Tochter Frida und einer eigenen Werkstatt ein neues Leben in Leipzig aufgebaut hatte. Doch ein gestohlenes Portemonnaie und die Begegnung mit einer rebellischen Schülerin führen ihn zurück ins Klassenzimmer – zu einer Gruppe Jugendlicher, die den Glauben an sich selbst verloren hat.

Drei der insgesamt sechs neuen Episoden der zehnten "Der Lehrer"-Staffel sind ab dem 28. Mai linear bei RTL zu sehen. Im Streaming auf RTL+ sind bereits alle Folgen seit dem 21. Mai verfügbar. Hauptstar Hendrik zufolge erwartet die Fans eine ganz besondere Staffel. Der 58-Jährige schwärmte im Interview mit Promiflash bei der Premiere von dem Drehbuch und erklärte, er sei "sehr zufrieden" mit dem Ergebnis.

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Imago Jessica Ginkel und Hendrik Duryn , Schauspieler

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Imago Jessica Ginkel, Hendrik Duryn und Birte Hanusrichter, "Der Lehrer"-Stars

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Imago Jessica Ginkel als Karin in "Der Lehrer" im Jahr 2014

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