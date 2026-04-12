Quotentief: Katja Krasavice verteilt DSDS einen Seitenhieb

Katja Krasavice (29) hat die schlechten Einschaltquoten der neuen Deutschland sucht den Superstar-Staffel zum Anlass genommen, um gegen das Format zu sticheln. Die Rapperin teilte in ihrer Instagram-Story einen Beitrag mit der Schlagzeile: "Erste Folge mit Bushido – DSDS-Start erzielt schlechteste Quoten aller Zeiten." Sie legte im nächsten Slide direkt nach: Dort teilte sie einen Screenshot eines Presseartikels aus ihrer eigenen Zeit als Jurorin mit dem Titel: "DSDS mit Katja Krasavice und Dieter Bohlen – Staffelstart feiert Rekordquoten."

Die 22. Staffel von DSDS startete am 4. April auf RTL – mit Dieter Bohlen, Bushido und Isi Glück als Jurorentrio. Zwar hatte der Auftakt die schwächsten Quoten in der Geschichte des Formats eingefahren, allerdings erholten sich die Quoten zur zweiten Folge merklich. Laut dem Branchenportal DWDL.de schalteten am 7. April durchschnittlich 1,8 Millionen Zuschauer ein – rund 200.000 mehr als beim Auftakt. Auch Dieter meldete sich dazu zu Wort und teilte die Quotennews in seiner Story mit dem Kommentar: "Das ist doch mega!"

Aber warum holt Katja eigentlich zum Seitenhieb aus? Die Geschichte zwischen ihr und dem Poptitan ist denkbar turbulent. Während der Staffel, in der sie gemeinsam in der Jury saßen, lieferten sich die beiden einen regelrechten Medienkrieg. Katja nutzte damals kaum eine Gelegenheit, um gegen Dieter zu schießen. Sie setzte dem Ganzen mit einem Musikvideo die Krone auf, in dem ein Double des Musikers aufs Korn genommen wurde.

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Dezember 2025

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RTL Bushido, Dieter Bohlen und Isi Glück, DSDS-Jury 2026

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Instagram / katjakrasavice Musikerin Katja Krasavice, Juli 2025