Kendall Jenner und Jacob Elordi zeigen sich wieder zusammen

Kendall Jenner (30) und Jacob Elordi (28) befinden sich derzeit gemeinsam im Japan-Urlaub – und der ist offenbar sehr romantisch. Das Model und der Schauspieler wurden jetzt bei einem Abendessen in der Pizzeria Seirinkan in Tokio gesichtet. Das Restaurant selbst bestätigte den Besuch via Instagram: "Danke, dass Sie unser Restaurant besucht haben. Wir sind aufrichtig dankbar für Ihre Treue und freuen uns darauf, Sie wieder bedienen zu dürfen", hieß es in dem Post vom 1. Juni, der auch Fotos der beiden zeigte. Kendall setzte dabei auf einen champagnerfarbenen Satin-Zweiteiler und eine grüne Umhängetasche, während Jacob in einem hellblauen Oversized-Hemd, dunklen Jeans und einer Kappe rückwärts aufgetaucht ist.

Es war bereits das zweite gemeinsame Ausgehen des Duos in Tokio. Zuvor hatten die beiden das Udon-Restaurant Udon Shin besucht – beide in schwarzen T-Shirts. Der Japan-Trip ist dabei nicht der erste gemeinsame Kurzurlaub des Paares: Im Mai reisten Kendall und Jacob bereits nach Hawaii, und auch ein Gruppenausflug mit Justin Bieber (32) und Hailey Bieber (29) in Montecito, Kalifornien, stand auf dem Programm. Erstmals öffentlich aufgefallen war das Paar beim Coachella Festival im April, als sie beim Auftritt von Justin Bieber eng beieinander gesehen wurden.

Wie ein Insider dem Magazin Us Weekly berichtete, kannten sich Kendall und Jacob schon viele Jahre aus gemeinsamen sozialen Kreisen, bevor die Verbindung romantisch wurde. Besonders die Award-Season im Januar soll dabei eine Rolle gespielt haben, als die beiden sich häufiger über den Weg liefen. Eine Hilfe soll dabei auch ein bekanntes Pärchen aus dem gemeinsamen Freundeskreis gespielt haben.

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Getty Images Kendall Jenner bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA, Los Angeles

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Instagram / seirinkan_official Kendall Jenner und Jacob Elordi in Tokio

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Getty Images Jacob Elordi bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026