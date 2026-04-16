Lewis Hamilton soll Kylies Zustimmung für Kim-Romanze haben

Es läuft offenbar richtig gut zwischen Lewis Hamilton (41) und Kim Kardashian (45) – und offenbar hat der Formel-1-Pilot inzwischen auch die Unterstützung von Kims jüngerer Schwester Kylie Jenner (28). Beim diesjährigen Coachella-Festival waren die beiden sichtlich entspannt miteinander: Lewis soll sich mit Freunden in Kylies Luxusvilla in Palm Springs aufgehalten haben, die die Unternehmerin während des Festivals bewohnte. Auf TikTok zeigte sich Lewis auf dem Basketballplatz der Villa – genau jenem Platz, den Kylie kurz zuvor ihren Fans in einer Tour durch die Unterkunft gezeigt hatte. Beim Auftritt von Justin Bieber (32), der als Headliner des Festivals auftrat, wurden Kim und Lewis dann Arm in Arm gesichtet, als sie gemeinsam die Nähe zur Bühne suchten.

Auch Kylie war beim Justin-Konzert dabei – und das nicht allein. Die Beauty-Unternehmerin wurde in der Menge eng an der Seite von Freund Timothée Chalamet (30) gesichtet, mit dem sie ausgelassen tanzte. Sowohl Kim als auch Kylie teilten anschließend ihre Begeisterung für den Auftritt auf Instagram. Kim postete einen Clip des Sängers, während Kylies Jubelschreie zu hören waren, als Justin sein Set mit einem Feuerwerk beendete. Abseits des Festivals sorgte Kim zuletzt mit einer anderen Aktion für Aufsehen: Laut The Sun soll sie eigens einen rund 18.000 Kilometer langen Hin- und Rückflug nach London unternommen haben, nur um einen einzigen Tag mit Lewis zu verbringen. Nachdem sie in Farnborough gelandet war, wurde sie demnach zu seinem 20 Millionen Euro teuren Haus im Londoner Stadtteil Kensington gefahren.

Kim und Lewis waren schon mehr als ein Jahrzehnt befreundet, bevor sie ihre Beziehung öffentlich machten. Ihr öffentliches Debüt als Paar feierten sie am 8. Februar beim Super Bowl LX. Ein Insider erklärte The Sun: "Lewis und Kim sind zwei der beschäftigtsten Personen im Showbusiness, aber sie sind entschlossen, alles zu tun, um sich zu sehen, wenn sie irgendwann Zeit haben." Und weiter: "Sie hatten nicht viel Zeit miteinander, weil sie in den USA Verpflichtungen hatte, zu denen sie zurückkehren musste, aber es war Quality-Time."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Lewis Hamilton, Kim Kardashian und Kylie Jenner

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Instagram / kyliejenner Kyle Jenner im Justin-Bieber-Look, 2026

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Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021