Kim Kardashian & Lewis Hamilton genießen einen Shoppingtrip

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) werden als Paar immer unzertrennlicher. Die beiden wurden jetzt gemeinsam in Los Angeles beim Einkaufen gesichtet – und zwar in einem Designergeschäft, wo sie luxuriöse Teppiche ausgewählt haben sollen. Auf Fotos, die dem Magazin People vorliegen, stach besonders ihr aufeinander abgestimmter Look ins Auge: Während Lewis einen cremefarbenen Pullover mit hellen Jeans trug, kombinierte Kim eine hellgraue Jacke mit weiten Skims-Leggings und transparenten High Heels. Dazu trug die Unternehmerin eine Gucci-Schultertasche in Dunkelgrau. Dass das Paar gemeinsam Einrichtungsgegenstände kauft, lässt tief blicken.

Der gemeinsame Shoppingausflug ist nicht der einzige Auftritt des Paares in letzter Zeit. Kurz zuvor wurden die beiden beim Coachella-Festival eng umschlungen gesehen, wo sie Justin Biebers (32) Auftritt verfolgten – begleitet von Kims zwölfjähriger Tochter North. Noch kurz davor hatten sie ihre Beziehung auf Instagram offiziell gemacht: Lewis postete ein Video, das Kim auf dem Beifahrersitz seines roten Ferraris zeigt, während er das Auto mit hoher Geschwindigkeit in Japan steuert. Darüber hinaus soll Kim eigens für ein kurzes Treffen rund elftausend Meilen nach London geflogen sein – und das nur für einen einzigen gemeinsamen Tag. Ein Insider berichtete The Sun: "Lewis und Kim gehören zu den beschäftigtsten Menschen im Showbusiness, aber sie sind entschlossen, alles dafür zu tun, sich zu sehen, wenn sie irgendwie freie Zeit haben."

Kim und Lewis kennen sich bereits seit mehr als zehn Jahren, ehe aus der Freundschaft in diesem Jahr offenbar eine Romanze geworden ist. Erste Gerüchte über eine Beziehung entstanden im Februar, als die beiden gemeinsam in Europa – unter anderem in den Cotswolds und in Paris – unterwegs waren und später beim Super Bowl in derselben VIP-Loge gesichtet wurden. Seitdem folgten weitere gemeinsame Reisen, darunter ein Ausflug nach Utah im März und eine Reise nach Tokio, bei der Kim auch drei ihrer vier Kinder mitbrachte. Eine mit dem Paar vertraute Person sagte dazu gegenüber The Sun, die Beziehung sei "intensiv" und Kims Familie "vergöttere" ihn.

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Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2026

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Getty Images Lewis Hamilton, F1-Star