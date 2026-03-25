Tom Brady inkognito: So bleibt er bei den Spielen unerkannt

Tom Brady (48) hat verraten, welche Taktik er anwendet, um bei den Sportveranstaltungen seiner Kinder nicht erkannt zu werden. Der ehemalige Football-Star sprach jetzt bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" über sein Leben als dreifacher Vater und seine Leidenschaft, seine Kinder bei ihren sportlichen Aktivitäten zu unterstützen. Der 48-Jährige gestand jedoch, dass er seinen Kids dabei manchmal wohl auch "ziemlich auf die Nerven" gehe. "Sie wollen, dass ich draußen vor der Arena stehe, wenn sie spielen. Sie sagen so: 'Dad, komm nicht hier rein'", erzählte Tom lachend.

Doch der Ex-Footballer liebt es, seinen Kindern beim Spielen zuzusehen – und hat deshalb eine spezielle Verkleidungsstrategie entwickelt. "Ich liebe es, ihnen zuzusehen", erklärte er weiter. Besonders wenn er zu Spielen in gegnerischen Schulen gehe, trage er Kappe und Hoodie und halte sich "so weit wie möglich von allen anderen Eltern" auf. Mit dieser Methode versucht der Sportler zu verhindern, dass sein Ruhm seinen Kindern die Show stiehlt. "Man möchte ja, dass die Aufmerksamkeit auf den Kindern liegt, und da sollte sie auch sein", so Tom.

Tom ist Vater von drei Kindern: seiner Tochter Vivian (13), sowie seinen Söhnen Benjamin (16) und Jack (18). Die beiden jüngeren Kinder stammen aus seiner Ehe mit Ex-Frau Gisele Bündchen (45), während er seinen ältesten Sohn mit seiner Ex-Freundin, Schauspielerin Bridget Moynahan (54), hat. In seinem Newsletter reflektierte der Ex-Quarterback laut dem Magazin People zuletzt darüber, was für ihn gutes Vatersein bedeutet. "Ich glaube, ein Teil davon, ein großartiger Vater zu sein, ist, ein gutes Beispiel dafür zu geben, was es braucht, um sich um seine Familie zu kümmern", erklärte er und fügte hinzu: "Ich habe mich entschieden, das durch Football zu tun."

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Getty Images Tom Brady bei einem NFL-Spiel in Seattle

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Instagram / tombrady Tom Brady und seine Kinder Benjamin, Vivian und Jack

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Instagram / tombrady Tom Brady und seine Tochter Vivian Lake