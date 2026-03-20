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Tom Brady
Tom Bradys spitzer Seitenhieb: Joe Burrow in seinem Visier

Tom Bradys spitzer Seitenhieb: Joe Burrow in seinem Visier

- Lisa Mayr
Lesezeit: 2 min

Tom Brady (48) hat beim Fanatics Flag Football Classic Draft in Los Angeles am Mittwoch ordentlich ausgeteilt – und besonders seine Kommentare über Joe Burrow (29) sorgen seitdem für Gesprächsstoff. Während Moderator Kevin Hart (46) die Wildcats ankündigte, stichelte der Ex-Quarterback über Joes angeblich wildes Oscar-Wochenende mit Alix Earle (25), Tate McRae (22) und Stassie Karanikolaou, wie TMZ berichtet. "So haben sie Joe neulich auf den Oscars-Partys genannt … den Wildcat", sagte Tom auf der Bühne des Drafts. Und er legte nach: "Immerhin ist er hier, keine Modenschauen, zu denen er muss", so Tom weiter.

Joe reagierte zunächst mit einem verlegenen Seitenblick, bevor er schließlich ein Lächeln aufsetzen konnte. Die Sticheleien kamen nicht von ungefähr, denn zwischen Tom und Alix soll es Anfang des Jahres selbst gefunkt haben. Die beiden wurden bei mehreren Events zusammen gesichtet und sollen sogar Telefonnummern ausgetauscht haben. Inzwischen wird Tom allerdings mit Yael Cohen, der Ex-Frau von Scooter Braun (44), in Verbindung gebracht. Was genau zwischen Joe und Alix läuft, bleibt unklar – möglicherweise sind sie nur Freunde, schließlich war der Quarterback am Sonntagabend mit mehreren Frauen unterwegs.

Doch Joe war nicht das einzige Ziel von Toms Attacken. Der Football-Profi traf auch auf seinen neuen Erzrivalen Logan Paul (30), mit dem er seine Fehde vor allen Anwesenden fortsetzte. Die Auseinandersetzung ließ vermuten, dass sein kürzlicher Auftritt in der "Tonight Show" möglicherweise nicht so aufrichtig war wie zunächst angenommen. Dort schlug er versöhnlichere Töne an. Am Samstag steht das eigentliche Flag-Football-Spiel an, bei dem die Rivalitäten möglicherweise auf dem Spielfeld ausgetragen werden können.

Collage: Tom Brady und Joe Burrow
Collage: IMAGO / Cover-Images, Getty Images
Collage: Tom Brady und Joe Burrow
Alix Earle 2026
Getty Images
Alix Earle 2026
Logan Paul, 2024
Getty Images
Logan Paul, 2024
Wie findet ihr Toms Seitenhiebe gegen Joe?
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