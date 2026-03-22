"Sing meinen Song" überrascht Zuschauer mit neuem Konzept

Bei Sing meinen Song wird in diesem Jahr schon zum Auftakt alles anders: Wenn VOX am 14. April 2026 um 20:15 Uhr die 13. Staffel in Südafrika startet, erwartet die Fans gleich in der ersten Folge ein komplett neues Konzept. Gastgeber Johannes Oerding (44) führt zwar wie gewohnt durch den Abend, doch diesmal rücken alle beteiligten Musiker gleichzeitig in den Fokus. Jeder Star wird vorgestellt und bekommt einen eigenen Hit in einer Überraschungs-Version von einem anderen Teilnehmer serviert – ohne vorher zu wissen, wer welchen Song übernimmt.

Bislang galt beim Tauschkonzert eine klare Regel: Jede Folge gehörte einem einzigen Künstler, dessen Songs die anderen neu vertonten. Mit dieser Tradition brechen die Macher nun zumindest für den Auftakt. Ab der zweiten Folge am 21. April kehrt das bewährte Prinzip zurück. Den Anfang macht dann Alina Süggeler (40) von Frida Gold, gefolgt von Der Graf von Unheilig am 28. April, Mark Forster (43) am 5. Mai, Giovanni Zarrella (48) am 12. Mai, den Scorpions als Special Guests am 19. Mai, Tream am 26. Mai und zum Abschluss Deine Cousine am 2. Juni.

Johannes führt bereits zum sechsten Mal als Gastgeber durch die emotionalen Tauschabende und hat sich in den vergangenen Jahren zum festen Gesicht des Formats entwickelt. In der neuen Staffel sitzen sechs unterschiedliche Musikstile auf dem Sofa – von Italo-Disco-Pop über Punk-Rock bis hin zu Schlager-Rap. Alle Folgen stehen auch auf RTL+ zur Verfügung, ab Folge zwei bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung.

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RTL / Maximilian König /Fabian Süggeler/Viktor Schwenk/Erik Weiss/ CAPADOL – Lih Tsan/Frank Dünnhaup Der Cast von "Sing meinen Song" Staffel 13

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Chris Emil Janßen/ActionPress Alina Süggeler bei einer Probe für den ESC-Vorentscheid 2023

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RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding bei "Sing meinen Song"