Parteiisch bei Temptation? Janin Ullmann widerspricht Kritik

Seit dem vergangenen Jahr führt Janin Ullmann (44) als Moderatorin durch die Formate Temptation Island und Temptation Island VIP – und ist seitdem auch Kritik ausgesetzt. Immer wieder wird die 44-Jährige mit dem Vorwurf konfrontiert, sie würde zu sehr Partei ergreifen und sich emotional auf eine Seite schlagen. Im Promiflash-Interview bezieht Janin nun deutlich Stellung zu den Anschuldigungen und macht klar, wie sie ihre Rolle am Lagerfeuer und in den Gesprächen versteht. Die Moderatorin betont, dass es ihr nicht darum geht, sich gegen ein bestimmtes Geschlecht zu stellen – sie wolle jedoch klare Grenzen ziehen, wenn diese überschritten werden.

Im Gespräch erklärt Janin, dass Fairness für sie und das gesamte Team an erster Stelle steht. "Ich würde sagen, dass wir sehr fair und haltungsstark sind. Und das ist absolut wichtig", stellt sie klar. Besonders sensibel sei sie, wenn bei Temptation respektlose Verhaltensweisen ins Spiel kommen: "Also, wenn Grenzen überschritten werden – insbesondere wenn es um Menschenrechte geht, und zwar ganz klare Menschenrechte, die nicht überschritten werden dürfen –, dann dürfen die verdammt noch mal nicht überschritten werden." In solchen Momenten sehe sie es als ihre Pflicht, einzugreifen: "Dann stehe ich auch dafür ein. Und nicht nur ich, sondern die gesamte Produktion." Damit macht die Moderatorin deutlich, dass die Show-Macher hinter ihren kritischen Nachfragen stehen.

Gerade in emotional aufgeheizten Situationen, wie sie bei "Temptation Island" immer wieder am Lagerfeuer entstehen, prallen starke Charaktere aufeinander – und auch Janin gerät dabei in den Mittelpunkt. In der Vergangenheit hatten sich Kandidaten bereits darüber beschwert, die Moderatorin behandele die Männer und Frauen in der Show mit zweierlei Maß. Kandidat Marwin Klute ärgerte sich in seiner Instagram-Story während der Ausstrahlung seiner Staffel: "Es war in der Vergangenheit schon so: Die Moderatorin ergreift immer Partei, und zwar steht sie oftmals auf der Seite der Frauen", erklärt er und fügt hinzu: "Natürlich haben wir Männer viel Mist gebaut, aber die Frauen doch auch. Das wird aber gar nicht thematisiert."

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RTL "Temptation Island V.I.P."-Moderatorin Janin Ullmann 2025.

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Imago Janin Ullmann bei den Reality Awards, 2026

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Instagram / janinullmann Janin Ullmann, Moderatorin