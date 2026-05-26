Nach Thomas Müller sagt auch Bruder Simon dem FC Bayern adé

Nicht nur Thomas Müller (36) hat dem FC Bayern München den Rücken gekehrt – auch sein jüngerer Bruder Simon Müller verlässt den Rekordmeister. Wie Bild berichtet, hat der 33-Jährige nach mehr als zehn Jahren als Fanbeauftragter des Klubs entschieden, seinen Job aufzugeben und sich beruflich neu zu orientieren. Außerdem möchte Simon künftig mehr Zeit mit seinem großen Bruder verbringen, der seit diesem Jahr in Kanada lebt. Die Entscheidung fiel demnach bereits vor einigen Monaten.

Seinen letzten Arbeitstag beim FC Bayern erlebte Simon beim DFB-Pokalfinale in Berlin, wo er die Fans des Klubs beim Double-Triumph begleitete. Eine große öffentliche Abschiedsfeier wie bei Thomas gab es für ihn nicht. Dafür saßen seine Eltern, Mama Klaudia und Papa Gerhard, im Olympiastadion und waren damit beim Abschied ihres Sohnes dabei. Anschließend stieß Familie Müller gemeinsam zur Titelfeier im Berliner "Kraftwerk". Thomas selbst konnte an diesem Abend nicht mit dabei sein – er gewann zeitgleich mit seinen Vancouver Whitecaps gegen den San Diego FC mit 4:2.

Thomas hatte den FC Bayern nach der vergangenen Saison nach mehr als 25 Jahren verlassen und war zu den Vancouver Whitecaps in die nordamerikanische Major League Soccer gewechselt. Simon hatte seinen Bruder während dessen gesamter Zeit beim deutschen Rekordmeister als Fanbeauftragter begleitet und in dieser Funktion Bayern-Anhänger bei Auswärtsspielen betreut. Nun folgt er Thomas zumindest in einem Punkt: Auch er schlägt ein neues Kapitel auf.

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ActionPress/ Steinbach Sascha Thomas Müllers Bruder Simon beim EM-Viertelfinale Deutschland gegen Italien

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Instagram / esmuellert Thomas und Simon Müller in jungen Jahren

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Getty Images Thomas Müller, August 2025