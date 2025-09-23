Frischer Wind: Heino Ferch mischt bei "Morden auf Öd" mit

Heino Ferch (62) sorgt für frischen Wind in der erfolgreichen Krimireihe "Morden auf Öd". Der charismatische Schauspieler wird ab dem dritten Film der Serie als Archivar Tom Mendt zu sehen sein – das bestätigt RTL nun in einer Pressemitteilung. Tom, der sich als lebenskluger und wettergegerbter Charakter mit weichem Kern präsentiert, schließt sich den Ermittlern Maja Stein (gespielt von Paula Kalenberg, 38) und Klaus Hansen (dargestellt von Max Hubacher) an. Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen sind seit Anfang September in vollem Gange und finden auf der malerischen Ostseeinsel Fehmarn sowie in Hamburg und Umgebung statt. Noch bis Ende Oktober laufen die Kameras, bevor die neuen Fälle des Trios im Rahmen des "Tödlichen Dienst-Tags" bei RTL ausgestrahlt werden.

Die Krimireihe punktet mit atmosphärischen Landschaftsbildern, nordischem Humor und einem Hauch Romantik und wird nun durch die neue Figur Tom Mendt bereichert. "Zwischen Inselmythos und Ermittlungsarbeit" soll Heinos Rolle eine entscheidende Schlüsselrolle im Verlauf der Geschichten spielen, wie der Sender ankündigte. Während die beiden Ermittler Maja und Klaus an ihren Fällen arbeiten, wird das Trio als Team immer enger zusammenwachsen. Es verspricht, ein spannender Mix aus faszinierender Kriminalarbeit und zum Teil skurrilen, zum Lächeln einladenden Momenten zu werden, wenn die Verbrechen auf der fiktiven Insel Öd gelöst werden.

Heino selbst ist in der deutschen Schauspielszene kein Unbekannter. Der gebürtige Bremerhavener überzeugt seit Jahrzehnten mit anspruchsvollen Rollen in Film und Fernsehen. Privat ist der dreifache Vater für seine Bodenständigkeit bekannt und genießt sein Familienleben fernab der großen Leinwände. Auch sein Hang zu nordischen Landschaften dürfte bei der Wahl dieser Rolle keine unwichtige Rolle gespielt haben. Mit seiner Erfahrung und Präsenz verspricht er, der ohnehin erfolgreichen Krimireihe eine weitere Facette hinzuzufügen und für unvergessliche Momente auf der Insel Öd zu sorgen.

Anzeige Anzeige

AEDT/ Action Press Heino Ferch bei der Berlinale 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Paula Kalenberg, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Heino Ferch mit zwei seiner Kinder