Darum wollte Hendrik Duryn als "Der Lehrer" zurückkehren

Er ist zurück im Klassenzimmer: Hendrik Duryn (58) kehrt für die zehnte Staffel der RTL-Serie Der Lehrer in seine Paraderolle als Lehrer Stefan Vollmer zurück. Wie er jetzt gegenüber der Zeitung Bild verriet, ist er auf eigenen Wunsch auf die Fernsehbildschirme zurückgekehrt. "Ich habe mein Comeback selbst angeleiert", sagte er im Interview. Der Grund für diesen Sinneswandel: Als die Kultserie 2021 nach neun Staffeln und 98 Folgen endete, war Hendrik alles andere als glücklich mit dem Ergebnis.

Der Schauspieler war bereits zu Beginn der neunten Staffel ausgestiegen, sein Nachfolger wurde Simon Böer (51). Das Ende der Serie ließ ihn jedoch unzufrieden zurück: "Als ich das Ergebnis sah, mit dem wir am Ende aus der Serie ohne mich herausgekommen sind, war ich etwas unzufrieden", erklärte er. Schon damals habe er Produzenten und Senderverantwortliche gewarnt: "Wenn ihr mich mit einem Mann ersetzt, wird der immer in Konkurrenz zu Stefan Vollmer sein. Den werdet ihr verbrennen." Tatsächlich fuhr Simon mit der Serie deutlich schlechtere Quoten ein. Vor rund drei Jahren brachte Hendrik sich daher selbst wieder ins Gespräch. Er hätte das Format gerne als Spielfilm oder Streaming-Version umgesetzt, sogar in zwei verschiedenen Längen für RTL+ und das lineare Fernsehen. Das scheiterte letztlich an den Produktionskosten. "Mit der jetzigen Version bin ich aber auch sehr zufrieden. Für die lineare Ausstrahlung sind die Folgen perfekt", sagt er.

Und noch mehr ist in Planung: Im Interview bestätigt Hendrik, dass bereits an einer elften Staffel gearbeitet wird. Ob die aber tatsächlich umgesetzt wird, hänge von den Quoten ab. "Zwei Millionen Zuschauer sind der Wunsch, ich hoffe auf noch mehr. Dann geht beim 'Lehrer' wieder richtig die Luzi ab, das kann ich versprechen", verspricht er. Die Resonanz in den sozialen Medien stimme ihn optimistisch – seit der Ankündigung seines Comebacks auf Instagram seien bereits zwei bis drei Millionen Menschen über den Account der Serie gestolpert. Hendrik wurde am 8. Oktober 1967 geboren und ist inzwischen 58 Jahre alt. Seit der Pilotfolge im Jahr 2009 ist seine Figur Stefan Vollmer untrennbar mit der Serie verbunden.

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Hendrik Duryn beim Fototermin zu "Der Lehrer" in Köln

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RTL Der neue Cast von "Der Lehrer" mit Hendrik Duryn

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Getty Images Simon Böer, Schauspieler