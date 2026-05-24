Brad Pitt meint: Deutschlands Hauptstadt Berlin ist "cool"

Bei der Weltpremiere des neuen Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé in Los Angeles hat Brad Pitt (62) einen beeindruckenden Auftritt hingelegt. Der 62-jährige Hollywoodstar ist neues Gesicht der AMG-Kampagne und durfte gemeinsam mit Formel-1-Fahrer George Russell in einem der neuen Boliden über eine eigens als deutsche Autobahn inszenierte Straßenkulisse brettern. Unter dem Jubel von rund 600 Gästen stiegen die beiden schließlich aus den qualmenden Fahrzeugen aus. Neben dem automobilen Spektakel sorgte auch Brads Schwärmerei für Deutschland für Aufsehen. Auf die Frage, ob er für mögliche Dreharbeiten bald nach Berlin kommen könnte, antwortete er gegenüber Bild: "Oh ja, das kann durchaus sein. Ich arbeite mit wunderbaren Filmproduzenten zusammen, wir entwickeln ständig neue Ideen. Berlin ist cool. Wer weiß, was passieren wird."

An seiner Seite war an dem glamourösen Abend seine Freundin Ines De Ramon (33). Beide wirkten laut der Zeitung sichtlich vertraut und zärtlich miteinander. Mercedes-Formel-1-Chef Toto Wolff (54) schwärmte bei dem Event von Brad: "Wir lernten uns im Vorfeld der Dreharbeiten zu Brads Film 'F1' kennen. Er war zu Hause in England unser Gast zum Abendessen. Lewis Hamilton war dabei, der Regisseur des Films. Brad ist großartig. Ein absoluter A-Klasse-Star, mit dem man auch wunderbare, tiefgehende Gespräche führen kann." Ebenfalls als Werbegesicht von Mercedes war Suits-Star Gabriel Macht (54) vor Ort. Der 54-Jährige, bekannt als Edel-Anwalt Harvey Specter, zeigte sich begeistert von dem neuen Fahrzeug.

Mit seinem Film "F1" hat Brad zuletzt riesige Erfolge gefeiert. Vor drei Monaten hieß es, der Rennfilm habe weltweit über 540 Millionen Euro eingespielt und gehöre damit zu den zehn erfolgreichsten Filmen des vergangenen Jahres. Und es sollte nicht bei einem Volltreffer bleiben: Produzent Jerry Bruckheimer (82) gab bereits offiziell grünes Licht für eine Fortsetzung. Gegenüber BBC sagte Jerry: "Es war ein langer Weg bis zur Fertigstellung des ersten Films, da wir einige Streiks überstehen mussten. Aber letztendlich hat der Film ein weltweites Publikum begeistert. Ich habe noch nie zuvor mit Brad Pitt zusammengearbeitet – und es ist wirklich aufregend, mit Brad zu arbeiten."

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Getty Images Brad Pitt im Juni 2025 in London

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Getty Images Brad Pitt und Ines de Ramon bei der Weltpremiere von "F1" in New York

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Getty Images Jerry Bruckheimer bei der "Bad Boys For Life"-Premiere in Berlin