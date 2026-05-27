Stray Kids knacken 40 Millionen Verkäufe in Korea und Japan

Die südkoreanische Boygroup Stray Kids räumt weiter ab: Mit insgesamt über 40 Millionen verschickten Alben in Korea und Japan haben die acht Musiker eine neue Bestmarke gesetzt. Wie allkpop berichtet, wurden in beiden Ländern zusammen exakt 40.267.158 Exemplare über 28 Alben hinweg verkauft oder an den Handel ausgeliefert. Damit untermauert die Gruppe eindrucksvoll ihre Stellung als einer der erfolgreichsten K-Pop-Acts der Gegenwart.

Den Löwenanteil steuern laut Circle Chart die koreanischen Veröffentlichungen bei. In Korea bringen es Stray Kids mit 19 Alben inzwischen auf rund 35,7 Millionen verschickte Tonträger. In Japan schafften sie mit neun Releases zusätzlich mehr als 4,5 Millionen Exemplare. Bereits Anfang 2025 hatten sie mit 25 Veröffentlichungen die 30-Millionen-Grenze erreicht, nur ein Jahr und drei Monate später ist nun die nächste Mega-Marke fällig. Parallel dazu räumten die Musiker auch international ab: Ihr Studioalbum "KARMA" und das Werk "DO IT" holten 2025 den siebten und achten Nummer-eins-Erfolg in Folge in den Billboard 200. Die Entertainment-Firma Luminate listete mehrere ihrer Releases außerdem weit oben in den US-Jahrescharts, und beim Weltverband IFPI führten sie 2025 die K-Pop-Riege in den globalen Albumrankings an. Auch live gibt die Gruppe Gas: Demnächst stehen sie als Headliner beim Governors Ball in New York auf der Bühne, im September rocken sie Rock in Rio und starten ihr neues Lateinamerika-Festivalprojekt STRAYCITY.

Hinter den Erfolgszahlen steht eine Gruppe, die seit dem Debüt für ihre enge Bindung zu ihren Fans bekannt ist. In Interviews betonen die Bandmitglieder immer wieder, wie wichtig ihnen die direkte Kommunikation mit ihren Anhängern ist, sei es über Social Media oder bei Konzerten. Auch die Musiker selbst pflegen ein enges Verhältnis zueinander. Auf Tour zeigen sie immer wieder, wie vertraut sie untereinander sind – gemeinsame Insidergags, spontane Tanzeinlagen und emotionale Ansagen gehören bei ihren Shows dazu. Viele Fans begleiten die Gruppe bereits seit den ersten Tagen und teilen in Netzwerken persönliche Geschichten darüber, wie sie durch die Songs neue Freundschaften geschlossen oder schwierige Phasen überstanden haben. Der aktuelle Meilenstein ist für viele Anhänger somit nicht nur eine Zahl, sondern auch ein Symbol für die gemeinsame Reise von Band und Community in den vergangenen Jahren. Eine Reise, die noch lange weitergehen soll.

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Getty Images Stray Kids auf dem Empire State Building in New York City, Juni 2025

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Imago Stray Kids bei den Golden Disc Awards in Taipeh, Januar 2026

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Getty Images Stray Kids im September 2023

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