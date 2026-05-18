Ein Date? Meryl Streep und Martin Short in London unterwegs

Ein neues Fan-Foto heizt die Gerüchteküche rund um Meryl Streep (76) und Martin Short (76) ordentlich an. Am Sonntag, dem 17. Mai, tauchte auf X ein Bild auf, das die beiden Hollywoodstars in einem Londoner Restaurant zeigt – und das in auffällig vertrauter Pose. Meryl lehnt sich dabei mit der Schulter an Martins Brust, während beide gemeinsam auf ein Handydisplay schauen. Der Fan, der das Foto hochlud, verwechselte Martin sogar mit Meryls Ehemann – was nicht überrascht, wenn man die Nähe der beiden auf dem Bild betrachtet.

Tatsächlich sind die beiden seit Jahren offiziell solo: Meryl und ihr Ex-Mann Don Gummer (79) gingen 2023 nach jahrzehntelanger Ehe getrennte Wege. Martin verlor seine Frau Nancy Dolman bereits 2010. Dass die beiden gerade in London weilen, hat aber einen ganz praktischen Grund: Dort dreht das Cast der Netflix-Serie Only Murders in the Building aktuell die sechste Staffel – das erste Mal außerhalb der USA. Auch ihr Co-Star Steve Martin (80) ist vor Ort und teilte zuletzt mehrere Instagram-Fotos von Ausflügen durch die britische Hauptstadt.

Die Gerüchte um ein mögliches Liebesverhältnis zwischen Meryl und Martin sind nicht neu. Seit ihrem gemeinsamen Auftritt bei den Golden Globes im Januar 2024 spekulieren Fans und Medien über die wahre Natur ihrer Beziehung – damals stellte ein Sprecher gegenüber dem Magazin People klar, dass die beiden "nur sehr gute Freunde, nicht mehr" seien. Beim Promoten ihrer gemeinsamen Serie wurden die beiden jedoch mehrfach Händchen haltend gesichtet. Kürzlich wurden sie zusammen beim Verlassen des legendären Chateau Marmont in Los Angeles beobachtet.

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Vittorio Zunino Celotto / Getty Images, Emma McIntyre / Getty Images Meryl Streep und Martin Short

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Getty Images Meryl Streep und Martin Short im August 2024

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Getty Images Steve Martin, Meryl Streep, Selena Gomez und Martin Short, 2024