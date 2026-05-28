Hofdame schon verliebt: "Bauer sucht Frau"-Andreas skeptisch

Bei Bauer sucht Frau International herrscht Gefühlschaos auf dem Hof von Andreas: Der Landwirt hat sich gleich zwei Frauen auf den Hof eingeladen und lernt derzeit Katharina und Jasmin kennen. Vor allem Katharina sorgt in den aktuellen RTL-Folgen für Gesprächsstoff, denn sie spricht schon nach wenigen Tagen offen von großer Liebe und einer gemeinsamen Zukunft mit dem Bauern. Während die Kameras laufen, betont sie immer wieder, wie sehr sie sich in Andreas verguckt habe und dass sie sich ein Leben an seiner Seite bestens vorstellen könne. Doch der TV-Landwirt selbst wirkt zunehmend nachdenklich und verrät vor laufender Kamera, dass ihn dieses rasante Tempo skeptisch macht.

In der vierten Folge will Andreas deshalb genauer herausfinden, wie ernst es seine beiden Hofdamen wirklich meinen. Er bittet zunächst Jasmin und danach Katharina nacheinander zum Einzelgespräch, um ihnen ohne Konkurrenzdruck näherzukommen. Mit Katharina geht es dafür in den Stall, wo die beiden erst gemeinsam anpacken und sich danach ein stilles Plätzchen im Heu suchen. Eigentlich möchte er dort seine Sorgen ansprechen, denn ihre extrem schnellen Liebesbekundungen machen ihn misstrauisch. Im Interview mit dem Sender erklärt er: "Ich denke halt, wenn jemand die Gefühle sofort so deutlich zeigen kann, kommt mir das ein bisschen – nicht komisch vor, aber ein bisschen überstürzt." Im Gespräch mit ihr bleibt er dann aber vorsichtig, spricht seine Zweifel nur zwischen den Zeilen an. Statt klarer Worte tauschen die beiden eher zarte Annäherungen aus und gestehen einander, wie wohl sie sich in der Nähe des jeweils anderen fühlen.

Katharina malt sich trotz der vorsichtigen Töne von Andreas bereits ein gemeinsames Leben auf seinem Hof in bunten Bildern aus. Die Kandidatin schwärmt davon, dass sie sich in den Alltag mit Tieren und Landwirtschaft gut einfügen könnte und genießt jede Minute Aufmerksamkeit des Bauern. Dennoch ist ihr klar, dass sie nicht allein um sein Herz kämpft. Der Gedanke an Konkurrentin Jasmin, die ebenfalls Zeit mit Andreas verbringen darf, hinterlässt bei ihr einen bitteren Beigeschmack. Für die emotionale Hofdame ist es eine ungewohnte Situation, aufkeimende Gefühle zu haben, während der Landwirt weiter abwägt, welche Frau wirklich zu ihm passt. Spannend bleibt, wie es in den kommenden Folgen weitergeht. Fest steht jedoch: Die Zuschauer erwartet in der Staffel noch ein besonderer Höhepunkt, wie bereits im Trailer zur Show zu sehen war.

Anzeige Anzeige

RTL Andreas, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2026

Anzeige Anzeige

RTL Andreas, Katarina und Jasmin, "Bauer sucht Frau International" 2026

Anzeige Anzeige

RTL Jasmin, Andreas und Katarina in "Bauer sucht Frau International"

Anzeige