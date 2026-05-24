Brooklyn Peltz-Beckham teilt Liebeserklärung an seine Nicola

Brooklyn Peltz-Beckham hat auf Instagram eine rührende Liebeserklärung an seine Frau Nicola (31) gerichtet. Der 27-Jährige teilte eine Reihe von Fotos, die ihn und die Schauspielerin gemeinsam mit dem Team ihres neuen Films "Prima" bei einem geselligen Beisammensein zeigen. "Ich bin so stolz auf dich, du hast so hart an 'Prima' gearbeitet und ich könnte nicht stolzer sein", schrieb er zu den Bildern. "Ich kann es kaum erwarten, dass alle sehen, was für eine unglaubliche Arbeit du geleistet hast. Ich liebe dich von ganzem Herzen." Nicola antwortete darauf in den Kommentaren schlicht: "Danke. Ich liebe dich."

Auf den Partyfotos trägt Brooklyn ein zugeknöpftes blaues Hemd, schwarze Hose und eine Flatcap, Nicola kombiniert ein cremefarbenes Neckholder-Top zu schwarzen Jeans und steckte ihr Haar in einen eleganten Dutt. Die Schauspielerin verkörpert in dem kommenden Indie-Drama eine Ballerina, für die körperlich fordernde Rolle absolvierte sie intensives Balletttraining. Zeitgleich feierten die Beckhams in der britischen Hauptstadt im Hotel Café Royal groß den Geburtstag von Victoria Beckhams (52) Vater. Mit ihrem Mann David Beckham (51) posierte sie dort mit ihren Kindern Romeo (23), Cruz (21) und Harper (14) für Familienfotos. Obwohl Brooklyn bei der Londoner Feier fehlte, gratulierte er seinem Opa separat via Social Media mit lieben Worten und einem gemeinsamen Foto.

Privat zeigen sich Brooklyn und Nicola seit ihrer Hochzeit 2022 eng verbunden und tragen beide den Doppelnamen Peltz-Beckham. Der angehende Koch unterstützt die Schauspielerin bei Projekten und teilt seine Zuneigung gerne auf Instagram, während die Influencerin ihre Verbundenheit in Kommentaren und Schnappschüssen festhält.

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

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Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihrem Vater Anthony Adams, 2026

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Instagram / brooklynpeltz-beckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham am Valentinstag