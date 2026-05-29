Überraschung bei Marvel: "The Punisher" stellt Rekord auf

Das Marvel Cinematic Universe hat mit "The Punisher: One Last Kill" auf Disney+ einen echten Überraschungserfolg gelandet. Das Streaming-Special rund um den berühmt-berüchtigten Frank Castle begeistert sowohl Kritiker als auch das Publikum gleichermaßen. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes erzielt das Projekt eine Kritikerwertung von 84 Prozent und eine Publikumswertung von beeindruckenden 94 Prozent. Das berichtet das Branchenportal Watson. Mit diesen Ergebnissen hat "The Punisher: One Last Kill" nicht nur die Netflix-Serie, sondern auch die Realfilme aus den frühen 2000er-Jahren übertroffen und ist damit offiziell die bestbewertete Punisher-Adaption aller Zeiten.

In einer Rezension des Branchenportals Screen Rant wird das Special vor allem dafür gefeiert, dass es "das Beste aus beiden Welten vereint und gleichzeitig dem Charakter in einem größeren, vernetzten Franchise gerecht wird." In weiteren Rezensionen wird Hauptdarsteller Jon Bernthal (49) vor allem für die Intensität seiner schauspielerischen Leistung gelobt. Noch in diesem Jahr wird Jon dann auch auf der großen Leinwand zu sehen sein, wenn er als Punisher gemeinsam mit Tom Holland (29) in "Spider-Man: Brand New Day" auftritt. Der Film startet am 30. Juli 2026 in den deutschen Kinos.

Jon Bernthal ist im MCU kein Unbekannter. Der Schauspieler spielte den Punisher bereits in der Netflix-Serie, die von 2017 bis 2019 lief, und kehrte 2022 in der Hulu-Serie "Daredevil: Born Again" in die Rolle zurück. Mit dem neuen Soloprojekt auf Disney+ sowie dem bevorstehenden Kinoauftritt erlebt der Charakter nun eine regelrechte Renaissance im Marvel-Universum.

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Imago Jon Bernthal, Schauspieler

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Getty Images Jon Bernthal bei einem Screening von "Ford v Ferrari", 2019

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Imago Frank Castle, gespielt von Thomas Jane, in einer Szene aus "The Punisher" (2004)

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