Nachwuchstalente: Elton setzt auf "junge Comedian-Damen"

Bei der großen Premiere der neunten Staffel von LOL: Last One Laughing in München hat sich Kultmoderator Elton (55) ganz offen zu einem Thema geäußert, das ihm als Branchen-Urgestein besonders am Herzen liegt: dem deutschen Comedy-Nachwuchs. Der Entertainer gab im Gespräch mit Promiflash Einblicke, wo er aktuell nach frischen Talenten Ausschau hält – und verriet, in welcher Richtung er das größte Potenzial für die Zukunft der Unterhaltung sieht. Dabei plädiert der 55-Jährige vor allem für eine spürbare Verjüngung auf den Comedybühnen: "Es gibt viele tatsächlich junge Comedians, Comedian-Damen, die ich lustig finde und die am Kommen sind. Es wird auch Zeit, dass mal so ein Wechsel stattfindet."

Wer abseits der etablierten TV-Gesichter nach echter Innovation suche, müsse seinen Blick laut Elton ohnehin weiten und vor allem auf Social-Media-Plattformen wie Twitch und Instagram schauen. "Da gibt es einige Stand-up-Comedians", ist sich der Moderator sicher, auch wenn ihm auf dem roten Teppich spontan keine konkreten Namen einfielen. Angesprochen auf aktuell erfolgreiche Nachwuchstalente brachte er den 42-jährigen Teddy Teclebrhan ins Spiel, ruderte mit einem Schmunzeln aber direkt wieder etwas zurück: "Ich weiß nicht, ob man Teddy Teclebrhan noch als Nachwuchs bezeichnet, weil der ist ja im Prinzip auch schon ein alter Hase. Er ist halt noch jung."

Dass Elton weiß, wovon er spricht, verdankt er seiner eigenen, steilen Karriere im TV: Ursprünglich als Kult-Sidekick von Stefan Raab (59) bei ProSieben gestartet, hat sich Elton – bürgerlich Alexander Duszat – längst als eigenständige Größe der deutschen Fernsehlandschaft etabliert. Auch im "LOL"-Kosmos von Amazon Prime Video ist er kein Unbekannter und weiß genau, wie hart das Geschäft mit dem Humor sein kann. Das erfolgreiche Format, bei dem namhafte Comedians und TV-Persönlichkeiten über mehrere Stunden versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen und dabei selbst eine eiserne Miene zu wahren, gilt seit Jahren als Streaming-Hit.

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Imago Elton bei der Premiere von LOL: Last One Laughing, Staffel 7, in der Astor Film Lounge im Arri Kino, München, 13.05.2026

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Amazon Prime "LOL: Last One Laughing"-Cast, Staffel 7

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RTL / Raab ENTERTAINMENT / Markus Hertrich Stefan Raab, Elton und Bully Herbig

Sollte "LOL" künftig auch noch stärker auf "junge Comedian-Damen" setzen? Ja, bitte – mehr junge Frauen im nächsten Cast! Nicht nötig – ich fand die Promi-Auswahl bisher immer gut. Ergebnis anzeigen