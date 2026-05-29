Ex zwang sie: Realitystar Gayle King musste Hund aufgeben

Sie moderiert eine der bekanntesten Morgenshows der USA – und hat dabei jetzt ein altes, persönliches Opfer enthüllt: Gayle King (71), Co-Moderatorin der Sendung "CBS Mornings", sprach in einem Segment der Show darüber, dass sie während ihrer Ehe mit ihrem Ex-Mann William Bumpus ihren Hund aufgeben musste. Der Grund: William mochte Hunde schlichtweg nicht. Gayle und William waren von 1982 bis 1993 verheiratet und haben gemeinsam eine Tochter sowie einen Sohn. Das Haustier-Thema kam im Zuge einer Gesprächsrunde mit dem Mitgründer des Unternehmens Farmer's Dog, Jonathan Regev, auf – und die Moderatorin nahm dabei kein Blatt vor den Mund.

"Ich liebe es, dass du diese Reihe 'Das Leben ist besser mit Hunden' nennst, denn mein Ex-Mann mochte keine Hunde", sagte Gayle demnach in der Sendung. "Ich musste meinen Hund tatsächlich weggeben – was ein Hinweis hätte sein sollen. Hätte es kein Hinweis sein sollen? Ich bin immer noch ein bisschen verbittert!" Heute betont die Moderatorin, wie sehr ihr Hunde am Herzen liegen: "Ich liebe Hunde so sehr. Ich kenne die Liebe, die sie dir geben können. Es ist wirklich bedingungslos." Sie scherzte außerdem, sie würde nach ihrem Tod gerne als einer der Hunde ihrer besten Freundin Oprah Winfrey (72) wiedergeboren werden: "Die sehen sehr glücklich aus. Die leben sehr gut. Kaschmir, Privatjets – wo muss ich unterschreiben?"

Die Ehe der beiden endete 1993 mit der Scheidung, nachdem Gayle ihren Ex-Mann bereits drei Jahre zuvor mit einer anderen Frau erwischt hatte. 2016 entschuldigte sich William öffentlich bei Page Six für seinen Seitensprung: "Ich werde von dieser lebensverändernden Entscheidung heimgesucht", erklärte er damals. "Ich entschuldige mich öffentlich für dieses schwerwiegende Vergehen, das unser aller Leben dramatisch verändert hat." Er betonte zudem seinen Respekt für seine Ex-Frau: "Gayle war eine großartige Ehefrau, eine ausgezeichnete Mutter und eine fantastische Co-Elternpartnerin."

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Imago Gayle King bei einer Suborbitalmission des New-Shepard-Programms in Texas

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Getty Images Gayle King in New York, 2019

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Getty Images Gayle King und Oprah Winfrey, 2020