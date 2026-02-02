Royals
Grammys: Jamie Foxx und Töchter erobern den roten Teppich

- Mary-Lou Künzel
Lesezeit: 2 min

Großer Auftritt für Jamie Foxx (58) und seine Familie in Los Angeles: Der Schauspieler erschien am Sonntagabend zur 68. Verleihung der Grammys in der Crypto.com Arena – und brachte seine Töchter Corinne Foxx (31) und Annalise Bishop mit auf den roten Teppich. Arm in Arm in die Kameras lächelnd, genoss das Trio das Blitzlichtgewitter, bevor es in die Show ging. Jamie war für das beste Comedy-Album mit "What Had Happened Was…" nominiert.

Während Jamie auf den großen Moment hoffte, war der Wettbewerb stark: In der Kategorie setzte sich am Ende Nate Bargatze (46) mit "Your Friend, Nate Bargatze" durch. Die Show wartete mit vielen Favoriten auf, allen voran Kendrick Lamar (38), der mit neun Nennungen die Liste der Nominierten anführte. Lady Gaga (39), Jack Antonoff (41) und Cirkut kamen jeweils auf sieben Nominierungen. Gastgeber Trevor Noah führte zum sechsten und letzten Mal durch den Abend.

Für Corinne und Annalise war es nicht der erste gemeinsame Auftritt an der Seite ihres Vaters. Annalise hatte Jamie bereits 2025 bei den BET Awards begleitet, als er den Ultimate Icon Award entgegennahm. Seine emotionale Dankesrede rührte sie damals zu Tränen. Corinne, die ebenfalls als Schauspielerin arbeitet, zeigt sich bei großen Events oft an Jamies Seite. Abseits der Scheinwerfer gilt ihre Verbindung als eng: gemeinsame Musikmomente, Backstage-Schnappschüsse und kleine Rituale vor großen Abenden gehören dazu, wie die Familie in Interviews mehrfach angedeutet hat.

Corinne Foxx, Jamie Foxx und Anelise Foxx in Los Angeles bei den Grammy Awards
Getty Images
Corinne Foxx, Jamie Foxx und Anelise Foxx in Los Angeles bei den Grammy Awards
Jamie Foxx bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles
Getty Images
Jamie Foxx bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles
Jamie Foxx und Anelise Bishop bei der Premiere von "Back in Action" in Berlin, Januar 2025
Imago
Jamie Foxx und Anelise Bishop bei der Premiere von "Back in Action" in Berlin, Januar 2025
