So wild tanzte Jamie Foxx auf Tochter Corinnes Hochzeit

Corinne Foxx (31) feiert ihren ersten Hochzeitstag und lässt ihre Fans daran teilhaben. Am 21. September 2024 gab die Schauspielerin ihrem Ehemann Joe Hooten das Jawort. In einem emotionalen Video auf Instagram teilte sie nun Highlights des besonderen Abends, in denen auch ihr Vater Jamie Foxx (57) zu sehen ist. Erst legen die beiden einen rührenden Vater-Tochter-Tanz aufs Parkett, bevor er allein ein paar coole Tanzmoves präsentiert. Um auf der Tanzfläche alles zu geben, hatte der Schauspieler im Vorhinein offenbar seine Anzugschuhe gegen Sneaker ausgetauscht, wie in dem Clip zu sehen ist.

Neben dem tanzfreudigen Jamie und der strahlenden Corinne zeigte das Video auch romantische Details der Feier, die im Haus ihres Vaters stattfand. Liebevoll gestaltete Blumenarrangements, flackernde Kerzen und eine dreistufige Hochzeitstorte sorgten für eine stimmungsvolle Atmosphäre, die auch die Gäste begeisterte. Ganz vorne mit dabei war Garcelle Beauvais (58), die den Tag in den Kommentaren als "magisch" beschrieb. Für die emotionale Note sorgte auch die Musikwahl: Corinne schritt zu einer Streicherversion von "Georgia on My Mind" von Ray Charles (†73) zum Altar, ein Song, der eine besondere Bedeutung für Vater und Tochter hat. Jamie erhielt einst einen Oscar für seine Darstellung der Musiklegende.

Die Hochzeit hatte für die Familie Foxx einen besonderen Stellenwert, da Jamie im Jahr zuvor mit einem schweren Rückschlag zu kämpfen hatte. In einem Interview mit Vogue erklärte Corinne: "Es war etwas ganz Besonderes, wenn man bedenkt, dass er letztes Jahr gesundheitliche Probleme hatte." Der US-Amerikaner hatte im April 2023 einen Schlaganfall erlitten und musste danach monatelang ärztlich behandelt werden.

Instagram / garcelle Jamie Foxx und seine Tochter Corinne bei ihrer Hochzeit

Instagram / corinnefoxx Corinne und Jamie Foxx, September 2024

Getty Images Jamie Foxx, Filmstar