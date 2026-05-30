Sein Arzt entwarnt: Donald Trump ist bei bester Gesundheit

Das Weiße Haus hat Entwarnung gegeben: US-Präsident Donald Trump (79) soll sich in ausgezeichneter gesundheitlicher Verfassung befinden. Herz, Lunge, Nervensystem und allgemeine Körperfunktionen seien allesamt stark, teilte das Weiße Haus am Freitag mit. Donald hatte sich zuvor am vergangenen Dienstag einer medizinischen Untersuchung im Walter Reed National Military Medical Center unterzogen und anschließend selbst auf der Plattform Truth Social erklärt, alles sei "perfekt" verlaufen. Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Zweifel an seinem Gesundheitszustand laut geworden waren.

Denn zuletzt hatten Fotos des 79-Jährigen für Diskussionen gesorgt. Auf Bildern war ein fleckiger Ausschlag an seinem Hals zu erkennen, außerdem aufgefallen waren geschwollene Knöchel und eine blaue Schwellung an der Hand, die offenbar mit Make-up kaschiert worden war. All das hatte Fragen aufgeworfen, wie es wirklich um Donalds Gesundheit steht. Das Weiße Haus stellt mit seiner aktuellen Mitteilung nun klar, dass kein Anlass zur Sorge bestehe.

Donald ist in seiner zweiten Amtszeit der älteste Präsident, der jemals in den USA vereidigt wurde, und inszeniert sich regelmäßig als besonders fit und energiegeladen. Dabei vergleicht er sich immer wieder gern mit seinem demokratischen Vorgänger Joe Biden (83), der das Präsidentenamt im vergangenen Jahr im Alter von 82 Jahren abgegeben hatte. Der Krankenhausbesuch in der vergangenen Woche war bereits der dritte Aufenthalt des Politikers im Walter Reed National Military Medical Center innerhalb von 13 Monaten. Das Weiße Haus hatte den Termin damals als reine Routine eingestuft, während Kritiker mehr Transparenz bei der Kommunikation über seinen Gesundheitszustand gefordert hatten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ein blauer Fleck ziert die linke Hand des US-Präsidenten

Anzeige Anzeige

Imago US-Präsident Donald Trump am 11. September 2025