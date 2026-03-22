"Let's Dance"-Stars verraten Rituale nach den Live-Shows

Freitagabend, kurz nach Mitternacht – die Zuschauer schalten den Fernseher aus, und für die meisten ist der Abend gelaufen. Doch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Let's Dance ist nach der Sendung noch lange nicht Feierabend. Joel Mattli, Ausnahmeathlet aus der Kultsendung Ninja Warrior Germany, und seine Profitanzpartnerin Malika Dzumaev (35) gaben nun einen seltenen Blick hinter die Kulissen der aufwendigen Liveproduktion. Dabei wurde deutlich: Das, was das Fernsehpublikum nicht zu sehen bekommt, hat seinen ganz eigenen Rhythmus – und der hat sich über die Jahre zu einem festen Ritual entwickelt, das Staffel für Staffel nahezu unverändert abläuft.

Wer nach einem "Let's Dance"-Abend eine ausgelassene Feier erwartet, liegt zumindest bei Joel und Malika oft daneben. Zunächst steht nämlich ganz Profanes auf dem Programm: Essen. Die stundenlangen Proben und der Stress der Liveshow hinterlassen deutliche Spuren – und zwar auch im Magen. Malika brachte es im Interview mit Der Westen auf den Punkt: "Meistens fahren wir alle zusammen ins Hotel und essen erst mal. Wir haben nämlich ganz viel Hunger! Man sitzt dann zusammen und spricht noch mal über den Auftritt." Die Tanzpaare lassen den Abend in ruhiger Atmosphäre ausklingen. Joel selbst zeigte sich in der Frage, ob er danach noch feiern gehen wolle, am vergangenen Freitag unentschlossen: "Ich habe gehört, dass einige heute feiern gehen. Ich weiß noch nicht, muss ich mir noch überlegen. Ich schaue mal, ob Malika mich heute feiern lässt."

Malika räumte offen ein, dass noch weitere Stunden vergehen, bis sie schlafen geht. "Bei mir ist das so, dass ich dann bis drei Uhr morgens nicht schlafen kann, weil man noch so viel Adrenalin hat." Doch statt die Nacht einfach zu überbrücken, nutzt die gebürtige Russin die schlaflosen Stunden produktiv: Sie schaut sich sämtliche Fotos und Videoaufnahmen ihres Auftritts noch einmal in Ruhe an, um zu analysieren, was gut funktioniert hat und wo noch Verbesserungspotenzial steckt. Dieses Ritual zeigt, wie ernst die Profitänzerinnen und -tänzer ihren Job nehmen – auch dann, wenn die Show längst vorbei ist. Und sobald feststeht, dass das eigene Paar eine weitere Woche dabei ist, beginnt unmittelbar die Arbeit an der nächsten Choreografie. Echte Erholung? Fehlanzeige. Der Konkurrenzdruck bei "Let's Dance" macht auch nach Mitternacht keine Pause.

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RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Joel Mattli bei "Let's Dance" 2026

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Imago Malika Dzumaev bei der Weltpremiere von "Blinded by Delight" im Friedrichstadt-Palast in Berlin