Trauma: Courtney Stodden lässt sich Implantate entfernen

Courtney Stodden (31) steht kurz vor einem bedeutsamen Eingriff: Der Realitystar lässt sich ihre Brustimplantate verkleinern. In einem emotionalen Instagram-Post, den sie jetzt veröffentlichte, verbindet sie den bevorstehenden Eingriff mit einem schmerzhaften Jahrestag. Vor genau 15 Jahren heiratete Courtney in Las Vegas den Schauspieler Doug Hutchison (65) – sie war damals 16 Jahre alt, er 35 Jahre älter als sie. Die Heirat war in Nevada mit elterlicher Zustimmung legal. "Vor 15 Jahren wurde ein 16-jähriges Mädchen mit einem Mann verheiratet, der 35 Jahre älter war als sie, und die Welt behandelte sie wie den Skandal, anstatt wie das Opfer", schrieb sie auf Instagram.

In ihrem Post schildert Courtney eindringlich, wie sehr sie die damalige Ehe geprägt hat. "Ich war noch Jungfrau. Emotional noch ein Kind. Und zu jung, um zu verstehen, was hinter verschlossenen Türen jahrelang mit mir passieren würde", schrieb sie weiter. Die Brustverkleinerung sieht sie dabei als symbolischen Schritt hin zu mehr Selbstbestimmung: "Zum ersten Mal in meinem Leben gehört mein Körper mir und nicht der Öffentlichkeit, die ihn konsumierte, bevor ich überhaupt zur Frau wurde."

Ihre Brustimplantate hatte Courtney im Jahr 2013 bekommen, als sie 18 Jahre alt wurde. Laut einem ihr nahestehenden Insider geschah das damals, um sich inmitten des Traumas wie eine Frau zu fühlen und nicht mehr wie ein Kind. Die Ehe mit Doug hatte Courtney nach eigenen Aussagen tief traumatisiert. In ihrem Post hält sie fest: "Eine Kinderbraut ist keine Liebesgeschichte. Sie ist ein Kind, das erwachsenes Trauma vor aller Augen überlebt."

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Getty Images Courtney Stodden im Juli 2025 in Santa Monica

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Getty Images Courtney Stodden und Doug Hutchison, 2014

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Instagram / courtneyastodden Courtney Stodden, November 2025