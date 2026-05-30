Heidi Klum erinnert sich an Donald Trump: "Ein lustiger Typ"

Model-Mama Heidi Klum (52) hat tief in der Erinnerungskiste gekramt und von ihren früheren Begegnungen mit Donald Trump (79) erzählt. Bevor der umstrittene Politiker zum mächtigsten Mann der Welt aufstieg, galt er als geschätzter Dauergast auf den edelsten Galapartys von Manhattan. Die Wege der beiden kreuzten sich daher oft, wobei sie einmal sogar zusammen vor der Kamera landeten: Im Kinofilm "Studio 54" ergatterten beide einen Cameo-Auftritt. "Er war einfach Donald, ein lustiger Typ. Jeder kannte ihn in New York", erinnert sich Heidi im Interview mit dem Zeit-Magazin an ihre damaligen Begegnungen.

Nach dem gemeinsamen Ausflug ins Filmgeschäft ging ihre Verbindung sogar so weit, dass Heidi auf der Hochzeit von Donald und Melania Trump (56) als Gast geladen war. Der Grund für die exklusive Einladung? Ihr damaliger Ehemann Ric Pipino, der als Stylist für das berühmte Haarstyling von Melania verantwortlich war. Heidi beschreibt den heutigen Staatsmann in jenen Jahren abseits des politischen Parketts schlichtweg als eine prominente Größe der New Yorker Partyszene, mit der man auf Events Spaß haben konnte.

Während Heidi seit 2019 glücklich mit Tom Kaulitz (36) verheiratet ist und ihr Leben in vollen Zügen genießt, schwelgt ihr alter Bekannter aktuell wohl eher selten in Party-Erinnerungen. Donald feiert im Juni nämlich nicht nur seinen 80. Geburtstag, sondern musste sich Ende Mai schon wieder einem kombinierten medizinischen Rundum-Check unterziehen. Für den Politiker war es bereits der dritte Klinikbesuch innerhalb von 13 Monaten. Die wilden Zeiten auf den New Yorker Tanzflächen mit Heidi und Co. sind damit für Donald wohl endgültig vorbei.

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Getty Images Melania Trump und Donald Trump mit Heidi Klum bei der Launch-Feier des Trump International Hotel and Tower Dubai in New York, 23. Juni 2008

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Getty Images Donald Trump und Heidi Klum am Park Avenue Plaza, 23. Juni 2008

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ActionPress Tom Kaulitz und Heidi Klum, Cannes Mai 2026