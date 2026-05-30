Heidi Klum spricht sich gegen eine GNTM-Allstars-Staffel aus

Von dieser Idee ist die Chefjurorin wohl noch nicht ganz überzeugt! Angesprochen auf eine mögliche GNTM-Allstars-Staffel reagierte Heidi Klum (52) ziemlich verhalten. Als sie in Köln gerade fleißig die Werbetrommel für eine neue Bikini-Kollektion rührte, sagte sie im Interview mit dem Magazin Bunte: "Die Gegenfrage lautet: Hatten nicht alle ihre Chance schon? Ich finde es immer gut, neuen Leuten eine Chance zu geben." Ganz abgeschrieben hat das Model das Projekt aber offenbar noch nicht. "Ich würde gerne wissen, ob die Leute das sehen wollen würden", erklärte Heidi und lässt damit zumindest ein kleines Hintertürchen für eine Neuerung im Konzept der beliebten Castingshow offen.

Dass eine solche Reunion absolutes Entertainment-Gold wäre, dürfte der 52-Jährigen durchaus bewusst sein. Immerhin hat sie in über zwei Jahrzehnten etliche Kandidatinnen gecastet, die heute aus der Entertainmentbranche gar nicht mehr wegzudenken sind. Mit einem Augenzwinkern fragte die Moderatorin: "Wer sollte denn noch mal mitmachen? Lieselotte? Oder Klaudia mit K? Macht da gerne mal eine Umfrage." Potenzial für ein Allstars-Spektakel gäbe es definitiv genug, schließlich habe sie über die Jahre "einige, wunderbare und einzigartige Persönlichkeiten gefunden", wie sie selbst zugibt.

Frischer Wind könnte die altbewährte Castingshow jedenfalls dringend gebrauchen. Das Finale der aktuellen 21. Staffel, bei dem Aurélie und Ibo den Sieg einfuhren, holte mit nur 1,33 Millionen Zuschauenden die schlechteste Quote aller Zeiten. Ein Grund für das Quotentief könnte sein: Da die Show aus Kostengründen komplett in Los Angeles vorab aufgezeichnet wurde, sickerten die Gewinnernamen schon Wochen vorher im Netz durch. Selbst Heidi "schwänzte" Berichten zufolge am Ende die eigene Public-Viewing-Party in Berlin, weil sie schon wieder Termine in Amerika hatte. Ob ein großes Wiedersehen mit den Kultteilnehmerinnen der Show nun zu neuem Glanz verhelfen könnte, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Heidi Klum bei der Eröffnungsgala und Premiere von "La Vénus Electrique" beim 79. Filmfestival von Cannes

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Getty Images Heidi Klum bei Hulus Get Real House in der Casa Lago, April 2026

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ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum mit den Siegern Aurelie und Ibo im GNTM-Finale 2026

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