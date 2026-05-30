Süßer Name: Tabitha Willetts kleiner Sohn ist auf der Welt

Babyfreude bei Tabitha Willett: Die "Made in Chelsea"-Bekanntheit hat die Geburt ihres kleinen Sohnes bestätigt. Nur sieben Wochen nach ihrer standesamtlichen Hochzeit mit Ehemann Harry Hoare ist der Nachwuchs da. Auf Instagram teilt die TV-Persönlichkeit ein Foto, das den frischgeborenen Jungen im Krankenhausbettchen zeigt. Dazu verrät sie auch gleich den zuckersüßen Namen des Babys: Orlando. Für Tabitha ist es das zweite Kind, denn aus ihrer früheren Beziehung mit Clubmogul Fraser Carruthers bringt sie bereits Tochter Ottilie mit in die neue Familie, die nun zur stolzen großen Schwester geworden ist.

In der Bildunterschrift ihres Posts nennt die Realitydarstellerin lediglich den Namen "Orlando" und lässt so das Foto des schlafenden Neugeborenen für sich sprechen. Die schöne Nachricht krönt ein ereignisreiches Jahr für Tabitha und Harry: Erst vor wenigen Wochen hatten die beiden in Chelsea Town Hall Ja gesagt und ihre Liebe in einer kleinen, intimen Zeremonie besiegelt. Damals verzichtete die Blondine bewusst auf ein klassisches Brautkleid und entschied sich für einen cremefarbenen Hosenanzug mit breitkrempigem Hut, während Harry im eleganten Anzug an ihrer Seite stand. Tochter Ottilie war bei der Hochzeit ebenfalls mit von der Partie und schien im weißen Spitzenkleid eine besondere Rolle an Mamas Seite einzunehmen.

Die Liebesgeschichte von Tabitha und Harry nahm ihren Anfang, lange bevor sie offiziell ein Paar wurden. Die Influencerin erzählte im Online-Magazin The Wedding Edition, dass sie Harry schon seit Jahren kannte, sie sich aber erst zum Jahresbeginn 2025 näherkamen, als sie ihm an einem Neujahrstag auf eine Instagram-Story antwortete. Ein erstes Treffen sei direkt zu einem mehrtägigen Date geworden – für Tabitha ein Moment, in dem sie nach eigenen Worten sofort wusste, dass sie diesen Mann einmal heiraten würde. Zuvor hatte der Realitystar turbulente Zeiten durchlebt, sowohl vor als auch hinter der Kamera, und ihre geplante Hochzeit mit Fraser war in der Pandemie geplatzt.

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Getty Images Tabitha Willett bei den Royal Ascot 10th Annual Style Guide, April 2021

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Instagram / tabitha.willett Tabitha Willetts neugeborener Sohn, Orlando, Mai 2026

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Instagram / tabitha.willett Tabitha Willett mit ihrem Ehemann Harry

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