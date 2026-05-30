Jill Biden weist Gerüchte um Joes geistigen Verfall zurück

Jill Biden (74) hat sich öffentlich gegen Behauptungen gewehrt, ihr Mann Joe Biden (83) habe in seiner Zeit als Präsident einen geistigen Verfall durchgemacht. In einem Interview auf CBS Sunday Morning wies die frühere First Lady entsprechende Spekulationen entschieden zurück. Als sie gefragt wurde, ob sie jemals Anzeichen eines kognitiven Abbaus bei dem 83-Jährigen beobachtet habe, antwortete sie schlicht: "Nein." Doch räumte Jill ein: "Er war derselbe, im Wesentlichen derselbe Joe Biden, aber ja, er wurde langsamer. Er wurde älter. Es ist ein sehr intensiver Job. Ich denke, er lässt einen schnell altern."

Ein besonders eindrückliches Erlebnis, das sie in dem Gespräch ebenfalls schilderte, war die Präsidentschaftsdebatte im Juni 2024, als Joe im direkten TV-Duell gegen Donald Trump (79) sichtlich zu kämpfen hatte. Jill gab zu: "Ich war erschrocken, weil ich Joe noch nie zuvor so gesehen hatte – weder davor noch danach. Niemals." Sie erklärte: "Ich weiß nicht, was passiert ist. Als ich es beobachtete, dachte ich: 'Oh Gott, er hat einen Schlaganfall.' Und das hat mich zu Tode erschreckt." Einen Monat nach der Debatte zog sich Joe aus dem Rennen ums Weiße Haus zurück und unterstützte stattdessen die damalige Vizepräsidentin Kamala Harris (61) als Kandidatin der Demokraten.

Der Fernsehauftritt dürfte auch der Werbung für Jills bald erscheinendes Buch "View From the East Wing" zugutekommen, das am 2. Juni in den Handel kommt. In ihren Memoiren blickt sie auf ihre vier Jahre als First Lady zurück und gewährt laut Verlagsbeschreibung Einblicke hinter die Kulissen des Weißen Hauses – von Camp David bis zur Air Force One. Dabei schildert sie nicht nur politische Ereignisse, darunter das abrupte Ende von Joes Kandidatur, sondern auch persönliche Familienerlebnisse. Jill und Joe sind seit 1977 verheiratet und haben gemeinsam eine Tochter.

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X / joebiden Joe und Jill Biden im Mai 2025

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Getty Images Donald Trump und Joe Biden

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Getty Images Joe Biden, ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten

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