Große Wunde: Joe Biden wegen Hautkrebs an der Stirn operiert

Joe Biden (82), der 46. Präsident der Vereinigten Staaten, wurde kürzlich mit einer auffälligen Wunde auf seiner Stirn gesehen, als er eine Kirche in Rehoboth Beach, Delaware, verließ. Ein Sprecher bestätigte nun gegenüber People, dass der 82-Jährige sich einer Mohs-Operation unterzogen hatte, um Hautkrebs zu entfernen. Die Operation zielt darauf ab, die Krebszellen durch schichtweises Entfernen der Haut zu beseitigen, bis kein Anzeichen von Krebs mehr vorhanden ist. Anwesende berichteten, dass er trotz der frischen Narbe wachsam und aufmerksam erschien, als er mit Unterstützern interagierte.

Schon in den vergangenen Monaten stand der ehemalige Präsident aufgrund gesundheitlicher Herausforderungen im Fokus. Bereits im Februar 2023 musste er sich einer Operation zur Entfernung eines Hauttumors von seiner Brust unterziehen. Im Mai folgte dann die Diagnose eines aggressiven Prostatakrebses, der bereits auf die Knochen übergegriffen hatte. Trotz der Ernsthaftigkeit der Diagnose erklärten Ärzte, dass der Krebs hormonempfindlich ist, was eine effektive Behandlung ermöglicht. Auch wenn solche gesundheitlichen Probleme besorgniserregend sind, bleibt Joe Bidens medizinisches Team zuversichtlich, dass er die notwendigen Behandlungen erfolgreich durchlaufen kann.

Auch der Politiker selbst bleibt trotz der gesundheitlichen Herausforderungen weiterhin optimistisch. Er zieht Kraft aus der Unterstützung seiner Liebsten, wie seine Frau Jill (74), und geht mit einem positiven Ausblick in die Zukunft. "Krebs betrifft uns alle. Wie so viele von Ihnen haben Jill und ich gelernt, dass wir an unseren wunden Punkten am stärksten sind. Danke, dass Sie uns mit Liebe und Unterstützung zur Seite stehen", schreibt Biden in einem Statement auf der Plattform X im Mai und unterstreicht, dass er weiterhin auf die Unterstützung seiner Anhänger setzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Biden, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Biden im Januar 2025

Anzeige Anzeige